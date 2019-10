Attesa per la quattro giorni «Nerò Festival»

Michla Traina

In un parco secolare di 40mila metri quadrati troviamo Terme Preistoriche Resort & Spa di Montegrotto Terme (Pd), struttura di classe che si sviluppa intorno a un concetto innovativo di benessere e di Spa. Un esempio? Neró Spa New Experience, di recente apertura, che sta incuriosendo un pubblico raffinato che vuole abbinare lo star bene all'arte, alla cultura. Interessante, in questo caso, la proposta di Nerò Festival, ribattezzato anche Unconventional Wellness Festival. Una manifestazione unica nel suo genere che, dal 24 al 27 ottobre, celebra, con una serie di eventi, il benessere a 360°. Un calendario ricco di appuntamenti con i grandi nomi che hanno fatto del benessere una vocazione. Domenica 27, ore 15 (ingresso gratuito), si potrà ascoltare l'architetto Alberto Apostoli, la mente del concept architettonico Neró Spa. La sua fama di «Architetto delle Spa» è conosciuta in tutto il mondo grazie all'innovazione che caratterizza ogni suo progetto. Sempre il 27, ore, Eliana Liotta, giornalista professionista, scrittrice e comunicatrice scientifica, presenterà il suo nuovo libro Prove di Felicità, testo che suggerisce 25 idee per cercare di vivere con gioia. Il giorno prima, alle 16, Roberto Paladin - ceo di Casa Mei, parlerà di fitocosmesi selvatica di altissima qualità ed efficacia. A inaugurare Neró Art Gallery, con la vernice temporanea, sarà l'artista Carla Rigato (25/10, ore 19, ingresso libero), la cui arte è espressione del nostro tempo. E ancora: appuntamenti musicali con protagonisti strumenti originali, come i concerti di Aba ft. Carlo De Bei (duo acustico voce e chitarra), Luca Francioso (chitarra solista accordata a 432 Hz), Raffaele Cavaggioni (Hang Drums), arpa celtica. Spazio anche al Talk: oltre a Eliana Liotta, Michaela K. Bellisario parlerà di «Felici a 50 anni». Non solo arte. Immaginate di essere in una sauna e di assistere a una performance di contorsionismo luminoso. O immersi nel vapore del bagno turco e di vedere passare nella nebbia una scia di luce per un'atmosfera magica. Questo e molto altro per l'evento clou e più scenografico della manifestazione. Ovviamente, spazio anche al benessere che è di casa alle Terme Preistoriche. Durante il Festival, potrete scoprire la «medicina vibrazionale» che, attraverso la propagazione delle onde sonore regala un'esperienza di benessere intensa e profonda. Potrete partecipare a Bagni di Gong e trattamenti con le Campane Tibetane. Nel Percorso Acque Neró Spa sono programmati continui rituali Aufguss in sauna panoramica, rituali Sciamanici in Temazcal e rituali Selfscrub in Hammam e Bagno di Vapore. Previste anche varie lezioni di Yoga, Autoshiatsu e Aquagym. Il Pass Neró Festival (25 a persona) comprende l'accesso illimitato giornaliero al Percorso Acque Neró Spa (su prenotazione) con la partecipazione a tutti gli eventi e un Booster Spa in omaggio a scelta tra Rituale Savonage in Hammam, Riflessologia Plantare o Massaggio Testa-Spalle.