Atti osceni davanti ad una bambina: arrestato 50enne

Un uomo di 50 anni originario del Senegal avrebbe perpetrato atti osceni dinanzi ad una bambina ed alla madre di quest'ultima. Come riferisce la polizia di stato, l'episodio, verificatosi a corso Como, in via Tocqueville, è stato segnalato da un passante, un ragazzo che si stava recando in palestra. Questi, presente al momento del folle spettacolo, ha richiesto l'intervento da parte delle autorità. Da quello che è stato possibile ricostruire, l'uomo si sarebbe denudato ed avrebbe iniziato ad effettuare atti di autoerotismo. Una volante della polizia è giunta sul posto e gli agenti, una volta appurato quanto accaduto, hanno arrestato il 50enne.

Atti osceni davanti ad una bambina: arrestato senegalese di 50 anni

Sul posto è giunta una volante della polizia che ha colto in flagrante, l'uomo imperterrito nell'atto di masturbarsi con tanto di pattana dei pantaloni aperta, noncurante della presenza dei passanti e di una donna in compagnia dellamfiglioletta. Gli agenti hanno subito bloccato il senegalese accusandolo di corruzione di minore, secondo quanto espresso dall'articolo 609 del codice penale nei confronti di "chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere" . L'inquisito è punito di conseguenza con la "reclusione da uno a cinque anni". L'uomo, si trova attualmente recluso presso la casa cirondariale di San Vittore e sarà processato per direttissima.

La notizia giunge a poche ore di distanza da un episodio analogo accaduto Winterthur (Zurigo). Qui un altro esibizionista ha iniziato a perpetrare simili atti osceni, in questo caso davanti ad una poliziotta vestita in borghese. Sull'uomo circolavano dei sospetti da parte degli inquirenti, in quanto già in passato avrebbe commesso altre azioni contro la morale in luogo pubblico. Diverse le agenti sguinzagliate alla sua ricerca. Una volta scoperto, il maniaco seriale ha tentato la fuga, ma si è ferito ad una gamba venendo di conseguenza fermato ed arrestato.