Attraversa i binari con le cuffiette: grave una donna travolta dal tram

Immersa nei suoi pensieri e con le cuffiette del lettore musicale probabilmente tenuto a tutto volume, ha attraversato la strada passando sulle rotaie della corsia riservata ai tram e non ha nemmeno intravisto il mezzo su rotaie a un passo da lei. È così che ieri mattina una donna di 63 anni di origini cinesi è stata travolta da un tram della linea 19 in via Severino Boezio, proprio davanti al nuovo quartiere di City Life, a nord di Milano e adesso si trova ricoverata in gravissime condizioni al Policlinico. La sua prognosi resta riservata a causa di un importante trauma cranico rimediato nell'urto, tuttavia le sue condizioni generali sono meno gravi rispetto a quanto si era temuto quando ha ricevuto i primi soccorsi. Purtroppo l'investimento le è costato anche una terribile frattura della caviglia sinistra: i medici non sanno se riusciranno a salvare il piede.

Al pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli è finito anche il conducente del tram, un 33enne, in preda a un violento shock e che nel corso della mattinata è stato dimesso.

È accaduto alle 8.15. Sul posto, oltre a due ambulanze e a un'automedica mandate dal pronto intervento, sono arrivati anche i vigili del fuoco che hanno dato una mano ai soccorritori negli istanti immediatamente successivi all'incidente.

Secondo la ricostruzione della polizia locale, la donna investita ha attraversato in un punto piuttosto lontano dalle strisce pedonali e lo ha fatto all'improvviso. Per questo il tranviere non è riuscito ad arrestare la corsa e l'ha investita.

Il traffico lungo la linea 19, che collega la zona tra viale Certosa e corso Sempione al centro, è stato deviato da Atm tra via Domodossola e Largo V Alpini, quindi sono arrivati dei bus sostitutivi, ma la circolazione, anche a causa dell'orario in cui si è verificato l'investimento, è stata piuttosto difficoltosa per i passeggeri.

Solo una settimana fa, il 29 novembre, un uomo di 45 anni è morto investito da un tram della linea 31 in viale Fulvio Test. Come nel caso di ieri mattina la vittima aveva scavalcato le transenne messe a protezione della corsia riservata ai mezzi pubblici e lontano da attraversamenti pedonali.