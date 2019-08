Auto in fiamme sulla A4: in salvo l'automobilista

Un automobilista se l’è vista davvero brutta ieri sera, giovedì 15 agosto, mentre stava percorrendo l’autostrada A4, quando la sua auto ha improvvisamente preso fuoco. L’uomo non avrebbe riportato ustioni. Stanno indagando le Forze dell’ordine. Come riportato da milanotoday, quello che è avvenuto ieri sera sulla A4, nel tratto compreso tra Sesto San Giovanni e San Cormano, nel milanese, è stato veramente impressionante.

Una Citroen ha preso fuoco mentre stava viaggiando sulla A4. Ancora in corso le indagini per accertarne il motivo certo. Subito sul luogo dell’incendio due ambulanze e una automedica. Il conducente è stato trasportato all’ospedale Niguarda di Milano per un controllo. Da una prima visita non avrebbe riportato ustioni. L’automobilista infatti è riuscito a uscire dall’auto prima dell’inizio delle fiamme.

Sembrerebbe che l’incendio sia divampato in seguito a un incidente stradale avvenuto contro il guard rail. I Vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, che sono intervenuti per domare le fiamme, sono riusciti in pochi attimi a spegnere il fuoco. Sul posto anche la Polizia stradale di Novate che si è impegnata a dirigere il traffico verso Torino. Gli agenti si sono occupati anche dei rilevamenti sull'asfalto per capire cosa sia avvenuto ieri sera verso le 21,30.

Segui già la pagina di Milano de ilGiornale.it?