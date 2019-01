Autonomia, pressing su Roma Fi chiama a raccolta i Comuni

Marta Bravi

Un'azione dal basso e trasversale. Forza Italia lancia l'offensiva sull'autonomia. Una mozione sarà presentata dagli azzurri in tutti i consigli comunali della Lombardia e una lettera sarà inviata ai sindaci, di tutti gli schieramenti, affinché prendano a cuore la questione. L'autonomia non è certo un tema di appannaggio del centrodestra, anzi. Anche il centrosinistra, il Pd in particolare in Regione ha sempre votato a favore. È necessario ora mettere il governo all'angolo perché si concluda l'iter.

A distanza di oltre due anni dal referendum del 22 ottobre 2017 (dove su oltre 3 milioni di elettori il 95 per cento si espresse a favore) la Regione ha portato a compimento tutti i passaggi amministrativi necessari: l'ultima parola spetta al Governo, che sembra aver dimenticato la promessa fatta ai cittadini. «Le istanze degli imprenditori, degli artigiani, delle piccole e grandi aziende e di migliaia di lavoratori onesti non possono essere dimenticate» incalzano dal partito.«L'autonomia è indispensabile perché, tra le altre cose, ci permetterebbe di avere 1 miliardo di fondi europei in più e in Lombardia sappiamo generare sviluppo, come dimostrano le recenti classifiche europee - ha spiegato Fabrizio Sala vicepresidente e assessore a Ricerca e Università-. Non è giusto che un ricercatore universitario prenda poco più di quanto percepirà un cittadino con il reddito di cittadinanza». Secondo l'assessore al Welfare Giulio Gallera «qui abbiamo una sanità di grande eccellenza e non possiamo vedere allungare i tempi delle visite mediche perché ci sono leggi che ci penalizzano. Non possiamo essere penalizzati perché in altre regioni i costi sui servizi sanitari sono più alti».

Graziano Musella, sindaco di Assago, deputato e coordinatore metropolitano di Fi sottolinea il paradosso: «al Governo c'è proprio la Lega che dovrebbe essere presente» sul tema «e invece mi sembrano un po' addormentati».

Per Alessandro Fermi, presidente del Consiglio regionale «l'autonomia è il tema fondamentale di questa legislatura. È evidente che non ci rivolgiamo solo ai sindaci di Forza Italia ma è una battaglia bipartisan. Da qui a fine febbraio nei Comuni verranno approvati i bilanci e ci sarà occasione di portare in discussione il documento». La mozione sarà presentata anche in Consiglio comunale a Milano: «Ci aspettiamo che il sindaco Sala, che finora è stato tiepido su questo, si unisca al nostro impegno - incalza il capogruppo al Pirellone, Gianluca Comazzi -. Auspichiamo che dalla maggioranza di centrosinistra a Milano ci sia convergenza su questo tema». «I sindaci del Pd - replica Giorgio Gori, primo cittadino di Bergamo e candidato alle scorse Regionali - si sono esposti molto nei mesi scorsi sull'autonomia, Forza Italia non mi pare sia stata mai troppo calda sul tema ma se adesso lo è meglio così». In particolare «se si tratta di un sollecito ad andare avanti sono favorevole anche perchè giovedì il governatore Fontana mi ha manifestato qualche preoccupazione» sulla trattativa in corso tra il governo e la Lombardia.