Bacia una 62enne in strada, nigeriano in manette

Davvero una brutta vicenda quella capitata a una donna sabato nel centro di Gropello Cairoli, in provincia di Pavia. Dove i carabinieri hanno fermato un immigrato richiedente asilo 23enne di origine nigeriano e ospite presso una struttura di accoglienza cittadina dopo che aveva assalito e tentato di abusare di una residente italiana di 62 anni.

In mattinata la donna, che stava rincasando a piedi lungo via Roma, improvvisamente è stata avvicinata dal ragazzo. Che, dopo primo approccio amichevole e nonostante le rimostranze della donna, è passato prima a pesanti battute a sfondo sessuale e poi, trovatosi solo con lei in una viuzza laterale, prima l'ha baciata violentemente sulla bocca e poi ha iniziato a palpeggiarla, strappandole nella foga una parte della felpa e l'elastico dei pantaloni che la donna indossava. Nonostante fosse in preda al panico, la 62enne con non poca difficoltà è riuscita a divincolarsi e a fuggire, trovando rifugio a casa di una conoscente che abita non molto lontano dal luogo dell'aggressione.

I carabinieri di Gropello, intervenuti sul posto dopo essere stati chiamati dalla vittima, sono stati in grado di riportarla alla calma e di farla uscire dallo stato di shock in cui si trovava. Così la donna è riuscita a fare mente locale su quanto le era appena accaduto, fornendo dettagli importanti per ritrovare il suo assalitore. Così il 23enne è stato rintracciato poco dopo dai militari dell'Arma. E al momento del fermo indossava ancora i vestiti descritti poco prima dalla sua vittima, non avendo avuto il tempo di cambiarsi e di disfarsene. Portato in caserma l'immigrato si trova ora nel carcere pavese di Torre del Gallo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Stamattina verrà interrogato dal gip.

La donna, visitata all'ospedale di Pavia, ne avrà per una decina di giorni a causa del labbro inferiore leggermente tumefatto e graffi ai polsi.

RC