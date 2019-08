Baggio, folle assalto dei vandali: sassi contro ambulanze

"Chi veste una divisa serve il paese! Chi colpisce un'associazione colpisce la cittadinanza ", così la Croce Verde di Baggio ha dato notizie del folle blitz a opera di uno o più vandali che con una sassaiola di sanpietrini hanno distrutti i vetri di tre mezzi del 118. L’episodio, appunto, a Baggio, periferia ovest di Milano, dove il blitz notturno dei teppisti ha distrutto alcune ambulanze parcheggiate in piazza Stovani, nel posteggio della sede dell'associazione che fa parte di Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze)

"Nella notte di venerdì dei vandali si sono accaniti contro alcune Autoambulanze della Croce Verde Baggio, provocando danni significativi ai mezzi, rendendoli momentaneamente inservibili. Purtroppo non sempre far del bene è sufficiente. Ma le nostre Associazioni non mollano mai, e rimboccandosi le maniche si rimane operativi. Perché essere disponibili e portare assistenza è la nostra missione. Anche contro la stupidità e la cattiveria del prossimo" , si legge nell’amaro post su Facebook della Croce Verde di Baggio, i cui volontari hanno trovato le vetture ammaccate e con i finestrini in frantumi, per mano di qualcuno che – almeno per il momento – è rimasto ignoto.

Indagini in corso delle forze dell'ordine per risalire ai responsabili del vergognoso assalto.