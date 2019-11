Baggio, passeggia con un procione al guinzaglio

Nei giorni scorsi non era strano passeggiare per Baggio, quartiere a sud-ovest di Milano, e vedere una donna a spasso con il proprio animale domestico al guinzaglio. Peccato però che non si trattasse di un cane o un gatto, ma di un procione. Proprio uno di quegli animaletti buffi e molto simpatici che spesso si vedono nei documentari. In televisione appunto, proprio perché non sono bestiole da appartamento ma sono considerati animali selvatici, anche pericolosi. Il procione è lungo quasi mezzo metro e raggiunge un peso di circa una decina di chili. Più o meno come un cane, con la piccola differenza che potrebbe essere un portatore sano di leptospirosi e rabbia.

La donna, da quanto emerso una straniera, passeggiava tranquillamente per le vie di Baggio, dove risiede in un appartamento condominiale, con il suo amico peloso al guinzaglio. Sarebbe stata notata anche dal proprietario di un ristorante e dai suoi clienti. I carabinieri della sezione Forestale di Milano e Malpensa, in seguito alle molte segnalazioni pervenute in caserma, hanno deciso di avviare le indagini necessarie e, con loro grande stupore, hanno trovato la donna e l’orsetto lavatore.

I militari, insieme ai veterinari dell’Ats, hanno sequestrato il buffo animale, su ordine del Gip di Milano in seguito alla richiesta della Procura. Lo hanno poi trasportato in un centro specializzato che si occuperà di lui e, quando sarà pronto, lo reinserirà in modo graduale nel suo ambiente abituale, in Emilia Romagna. L’insolita proprietaria verrà invece denunciata per detenzione illegale di animali pericolosi. Ancora da capire dove la donna abbia trovato l’animale.

