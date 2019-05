Bagni caldi, massaggi e hammam tra le palazzine liberty «de Montel»

Nuova vita per le ex Scuderie de Montel, Costruite tra il 1915 e il 1918 dal banchiere ebreo Giuseppe de Montel e diventate subito tra le più prestigiose d'Italia (nelle lande verdi in zona San Siro, come ha ricordato il Fai quando ha chiesto di inserirle tra i Luoghi del cuore, venivano a galoppare anche i cavalieri del Savoia cavalleria di via Monti), le palazzine liberty sono passate nel Dopoguerra alle Pio opere missionarie che le affittarono ad altri allevatori e fu l'inizio del declino. I lavori di manutenzione troppo elevati. Col tempo, negli anni Ottanta le scuderie sono passate al Comune e da allora sono rimaste nel degrado, rischiando anche il cedimento totale. Grazie al bando «Reinventing cities», ora rivivranno come «Teatro delle terme», un progetto che sarà sottoposto in ogni passaggio al parere della Sovrintendenza per salvaguardare il valore storico e architettonico dell'edificio. L'ingresso al parco termale sarà da via Achille, si accederà attraverso un'«avancorte» verde di 1.700 metri quadrati con due vasche d'acqua, panchine e spazi adatti a ospitare mostre e mercati. Percorrendo il viale centrale si arriverà all'edificio delle ex scuderie, restaurato secondo lo stile dell'epoca e dotato di pannelli fotovoltaici e tetti verdi. Nel cortile interno verrà creata una zona relax con due vasche d'acqua e varie essenze, poi si accederà all'anfiteatro con un ampio prato, grande vasca termale a forma semicircolare e una seconda più piccola. Alla palazzina che era originariamente di due piani se ne aggiungerà un terzo. Al piano terra biglietteria, vasche relax con acque termali provenienti dal pozzo già esistente e dotate di idromassaggi, cascate cervicali, sedute effervescenti. Ci saranno saune, una «club house», l'area hammam. Al primo piano, spogliatoi, tempio per la meditazione, stanza per il relax, ristorante a chilometro zero con prodotti coltivati in loco e la zona massaggi. Al secondo piano, aule e sale meetng a disposizione delle associazioni di quartiere.

L'accesso al parco termale (aperto tutto l'anno) sarà con una capienza massima di 600 persone al giorno e si prevede che troveranno lavoro circa sessanta persone. Per favorire l'arrivo dei clienti senza auto private verranno messe a disposizione postazioni di bike sharing e una stazione del car sharing. Da via Fetonte si potrà accedere ad un parcheggio sotterraneo.