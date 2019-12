Balletti, musical e racconti. A Milano va in scena il Natale

Il conto alla rovescia natalizio e l'impazienza di arrivare velocemente al 25 dicembre si possono allietare grazie al teatro. Come da tradizione, nei prossimi giorni saranno numerosi gli appuntamenti che le varie sale milanesi dedicheranno a spettacoli con argomento natalizio. Si è iniziato ieri sera al Teatro Strehler, con «Lo schiaccianoci», in scena l'atmosfera magica del Natale, con la coreografia di Frédéric Olivieri. E anche al #fACTORy32, fino al 15 dicembre, sarà coreografato il capolavoro di Cajkovskij, attraverso la versione originale e visionaria del regista e coreografo Davide Manico. Dello stesso balletto, invece, il Teatro Guanella presenta, il 22, una versione teatrale, sotto forma di musical mentre il Teatro Arcimboldi lo proporrà, il 23 e 24, con la presenza dell'Orchestra Filarmonica Italiana.

Oggi, al Teatro Nuovo, spazio a «Christmas Show», un vero e proprio musical, in formato ridotto, dedicato al Natale. Charles Dickens poteva mancare nelle programmazioni dei teatri milanesi con il suo «Il canto di Natale?». Certo che no. E così, fino al 15, al Teatro della Luna («A Christmas Carol»), oggi al Pacta Salone e domani, al Carcano (in una messa in scena che vede recitare insieme pupazzi e attori), sono in cartellone tre rappresentazioni liberamente ispirate al racconto di Dickens; protagonisti saranno Scrooge e i tre fantasmi che rappresentano passato, presente e futuro. Oggi, al Teatro Bruno Munari, in cartellone «Il Natale di Margherita», con protagonista una cuoca che condividerà i suoi ricordi natalizi, tra musiche e racconti. Sempre oggi, al Teatro Delfino, «Salviamo il Natale», favola di Frank Baum. Nello stesso giorno, al Teatro della Memoria, «Bianco Borgo e il Natale ritrovato», con protagonisti due cantastorie. Al Campo Teatrale, invece, il 15, in cartellone «Babbo Natale e Co.», con il quale si volerà idealmente al Polo Nord dove, a poco dal Natale, succederà qualcosa di strano. Sempre domenica, nella Sala Lettura dei Bagni Misteriosi, per «Letture animate di fiabe e racconti natalizi», appuntamento con «Storie sulla neve», l'inverno e sulla tradizione natalizia europea, a cura di Giulia Provasoli, mentre il 22 toccherà a «Storie di Natale», con le fiabe natalizie più belle. Domenica, al San Babila, «Un canto per Babbo Natale» con il protagonista che non ha più voglia di consegnare i regali, avendo perso lo spirito delle feste.

Dal 15, a Bì La Fabbrica del Gioco e delle Arti, in scena «Gli omini rossi e Babbo Natale». Dal 16 al 19 al Teatro Filodrammatici, toccherà al poeta Guido Catalano, prepararci, a modo suo, alle feste con il suo inedito «Reading di Natale» a prova di renna». Il 16 e il 17, «Babbo Natale ti ri-prendo», in scena al Teatro Fontana, racconta la storia di un papà in crisi; infatti, sua figlia Martina, di 4 anni, ha scritto la classica letterina a Babbo Natale che, però, il padre non trova più. I negozi stanno chiudendo: riuscirà il genitore a trovare il regalo giusto per la figlia? Dal 18, al Teatro Girolamo, «Natale in Musica con i solisti de la Verdi», in un programma novecentesco. All'Auditorium, il 19 e 20, Concerto di Natale con i King's Singers che allieteranno il pubblico con le più famose canzone natalizie. Il giorno successivo, invece, in programma l'Oratorio di Natale di Bach, diretto da Ruben Jais e, il 22, Concerto di Natale, sempre in Auditorium. Sabato 21, al Teatro Manzoni, in scena un mini-musical per allietare i giovani spettatori nelle ore che precedono la Vigilia. Si tratta del simpatico «Lo spettacolo di Natale» che, sulle note delle musiche natalizie più belle, racconta le storie legate a Babbo Natale. Luci, sapori e atmosfere per regalare la magia della festa più suggestiva dell'anno. Natale è magico e, allora, sabato 21, al Binario 7, toccherà al mago delle bolle, Michele Cafaggi, creare suggestioni con il suo spettacolo «Ouverture des saponettes» speciale natalizio. All'Alta Luce Teatro, il 21, in scena Natalent Siamo pronti per il Natale, spettacolo gratuito per famiglie.

Infine, il 22, al Pacta Salone, appuntamento con «Alla ricerca del Natale perduto» che si prefiggere di rispondere a «tutto quello che hai sempre voluto sapere sul Natale e non hai mai osato chiedere».