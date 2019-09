«Balliamo sul mondo» E le hit di Ligabue diventano un musical

Ferruccio Gattuso

Ci ha messo le mani da fan, dunque facile che a muoverle fosse il cuore. Chiara Noschese, da sempre appassionata delle canzoni di Luciano Ligabue, da due anni e mezzo sognava di farci un musical. Poi, tutto si è messo per il verso giusto e «quell'incontro c'è stato». Ovviamente, l'incontro tra il rocker di Correggio e la regista teatrale che, da diversi anni, si dedica al musical. Oggi, Balliamo sul mondo è una storia in musica e canzoni, pronta ad andare in scena al Teatro Nazionale da giovedì al 27 ottobre (ore 20.45, sabato ore 15.30 e 20.45, domenica ore 15.30), con un cast di tredici elementi (tra cui figurano ottimi perfomer come Miriam Somma e Beatrice Baldaccini), un repertorio di venti canzoni (diciotto storiche, come Certe notti, Non è tempo per noi, Urlando contro il cielo, e due tratte dall'ultimo album dell'artista, Start) e un solido progetto di tournée (quaranta date) per tutta Italia. «Allo spettacolo ci tiene a specificarlo Chiara Noschese ha partecipato in prima persona Ligabue, intervenendo sui dialoghi e contribuendo a infondere nella storia una buona dose di realismo. La verità è che ho scoperto un uomo, prima che un artista, umile e generoso. Certe volte il successo non smette di mantenerti una brava persona e questo è il caso di Luciano. Mi ritengo molto fortunata ad averlo conosciuto». Al di là dell'incontro umano, la collaborazione è stata fondamentale sotto un preciso punto di vista: «Ligabue è più vecchio di me solo all'anagrafe spiega Noschese Io avevo scritto un primo atto un po' troppo pulitino, diciamo così, e lui l'ha preso in mano inserendo nei dialoghi un gergo più giovanile e diretto, oltre a qualche parolaccia». Insomma, ci ha messo il rock. La storia corre, come in molte storie cantate ma anche sceneggiate per il cinema da Ligabue, sul filo della nostalgia e delle amicizie che lottano per resistere quando tutto il mondo cambia, e ci cambia: un gruppo di ragazzi si trova a festeggiare al Bar Mario il Capodanno 1990, quello della maggiore età, e fa il patto di rivedersi, a ogni costo, dieci anni dopo, al Capodanno 2000. Nel musical in due atti, la prima e la seconda parte vedranno dunque personaggi radicalmente cambiati, nella mente e nell'aspetto. Non mancheranno colpi di scena, segreti svelati, dramma e commedia tra amori e bullismo. In un momento dello spettacolo, la stessa voce di Ligabue entrerà in scena, anche se il come resta per il momento top secret. Il rocker sarà presente aznche alla prima dello spettacolo. I brani sono cantati dal vivo su base registrata («serviva il sound esatto dei musicisti di Ligabue, che hanno inciso i brani riarrangiati da Luciano Luisi»), eccezion fatta per Una vita da mediano e Tu che conosci il cielo, eseguiti integralmente dal vivo.