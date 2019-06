Bambina racconta gli abusi subiti dal nonno

Una bambina è stata violentata diverse volte dal nonno tra le quattro mura domestiche. Dopo ben tre anni di abusi e silenzi finalmente la piccola, che adesso ha 11 anni, è riuscita a raccontare tutto. E l’orco è stato arrestato grazie all’ordinanza del gip Guido Salvini. Fondamentali le insegnanti che hanno capito la situazione attraverso dei piccolissimi segnali. Secondo quanto raccontato da Il Giorno, le violenze subite risalirebbero a circa tre anni fa, quando la bambina ne aveva quindi solo otto. Il nonno, un uomo di circa 60anni originario dell’Ecuador e trasferitosi a Milano una trentina di anni fa in cerca di lavoro, è finito dietro le sbarre con l’accusa di abusi sessuali nei confronti di minore.

Il presunto violentatore avrebbe molestato più volte la bambina, in diverse occasioni. I genitori della piccola infatti erano abituati a lasciare la figlia a casa del nonno, a Limbiate, quando non potevano occuparsene, circa due volte a settimana, convinti che quello fosse il luogo più sicuro. E mentre faceva i compiti, secondo quanto emerso, il 60enne avrebbe abusato di lei. La bimba avrebbe raccontato allo psicologo di essere stata portata dal nonno in camera da letto e toccata ovunque. E quando si lamentava le veniva risposto dall’uomo che era una cosa normale e che tutte le bambine fanno quelle cose con il papà e il nonno. “Ma io gli dicevo che a me non piaceva e soprattutto non volevo togliermi i vestiti, perché poi mi faceva male” avrebbe aggiunto.