Bando e nuove regole: ritornano i monopattini

I monopattini elettrici, da una settimana vietati dal Comune di Milano in attesa delle linee guida per le regole di utilizzo, presto potrebbero tornare in circolazione. Sarà pubblicato entro settembre l'avviso pubblico per manifestazioni di interesse per le società che vogliono attivare a Milano servizi di condivisione di monopattini, segway, hoverboard, skateboard e monoruote. L'assessore alla Mobilità Marco Granelli ha illustrato oggi, in un incontro con gli operatori interessati ad attivare questa tipologia di servizio, i requisiti minimi che saranno richiesti all'interno dell'avviso pubblico che resterà aperto con valutazioni mensili delle proposte presentate. Marcatura CE per i mezzi, apparecchiature sonore, luci e limitatori di velocità; flotte con numero minimo e massimo, fino al raggiungimento di un tetto di dispositivi in città; cauzione per ciascun mezzo (fideiussione bancaria o assicurativa di durata equivalente al periodo di servizio), come garanzia in caso di intervento del Comune di Milano per la rimozione durante o al termine del servizio; pagamento annuo di un contributo al Comune di Milano a copertura dell'occupazione del suolo pubblico. «Ho chiesto la collaborazione di tutti - dichiara l'assessore Granelli - per far sì che la condivisione possa diffondersi in città in modo sicuro, ordinato e realmente utile. La micromobilità elettrica è un'opportunità importante, complementare e sinergica al trasporto pubblico locale e alle altre forme di mobilità sostenibile, siano esse in sharing o private. Tutti devono essere però consapevoli che questi mezzi non sono un giocattolo e l'utilizzo è subordinato a regole chiare e precise». Tra gli standard minimi che il Comune di Milano intende inserire nell'avviso pubblico ci sono anche la richiesta di un servizio attivo 7 giorni su 7 e 24 ore su 24 e su tutto il territorio, l'attivazione di un'assicurazione per i mezzi in circolazione, l'iscrizione al registro delle imprese, il non avere contenziosi aperti con l'Amministrazione e l'aver svolto tutti gli adempimenti necessari per l'esercizio dell'attività sul territorio italiano. Inoltre verrà richiesta un'adeguata campagna informativa agli utenti sulla sicurezza stradale e sulle regole per l'utilizzo e per la sosta dei dispositivi. I mezzi di micromobilità elettrica in condivisione potranno essere utilizzati in tutte le aree pedonali con un limite di velocità di 6 km/h e su piste ciclabili, percorsi ciclabili e ciclopedonali e Zone 30, con limite di velocità a 20 chilometri orari, a partire dal termine della posa della cartellonistica necessaria (presumibilmente entro l'inizio del mese di dicembre). «L'obiettivo - conclude l'assessore Granelli - è quello di giungere quanto prima al superamento della fase di sperimentazione, che per Decreto Ministeriale è fissata al 26 luglio 2020, nell'ottica di un inserimento dei mezzi di micromobilità elettrica nella legislazione nazionale e nel Codice della Strada, in linea con quanto richiesto da Anci nei mesi scorsi e con quanto legiferato a giugno in Germania e nelle prossime settimane anche in Francia».