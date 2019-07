La Barona si tinge di giallo e racconta la Milano nera

Simone Finotti

Le rive del Naviglio Grande continuano a tingersi di giallo e di nero: si apre stasera il secondo trittico di appuntamenti di GialloBarona, prima fortunata edizione della kermesse dedicata alla letteratura gialla e noir che prosegue fino a venerdì 5 luglio al Villaggio Barona, tra via Ettore Ponti 21 e via Bonaventura Zumbini 19. L'iniziativa è promossa da Comune di Milano-Municipio 6 e Officina dell'Abitare, in collaborazione con Fondazione Attilio e Teresa Cassoni e Libreria Mondadori-Occasioni d'Inchiostro. Riflettori puntati soprattutto sulle sei piccole e medie case editrici (Fratelli Frilli, Sem, Eclissi, Laurana, Nero Press, Del Gattaccio) che animano la rassegna a colpi di anteprime, presentazioni di libri, dialoghi e dibattiti con ben 26 autori. Ma anche la musica, la cultura, l'intrattenimento e il gioco fanno la loro parte con tanto di aperitivi musicali (tre gli artisti chiamati ad alternarsi sul palco), mostre e quiz a tema. Dopo le prime tre serate, dal 25 al 28 giugno, questa sera dunque si riparte: dalle 19 alle 21 sono attesi gli speaking degli autori Paola Sironi, che in Donne che odiano i fiori ha recentemente esordito con il nuovo personaggio di Annalisa Consolati, ispettore di Polizia «sbroglia rogne» a Milano, Francesco Stragrapede e Francesco Gallone (da leggere almeno Milano è un'arma, di Gallone e La notte non fa prigionieri di Stragapede). Intanto, nello Spazio dedicato alle case editrici, Laurana presenta la sua filosofia e la sua proposta editoriale, mentre in piazza, dalle 20 alle 21, sale in cattedra il noto artista di strada milanese Giuseppe «Beppe» Boron con il suo inseparabile sax. Stesso canovaccio giovedì 4 luglio, dalle 19 alle 21 con gli scrittori Franco Busato (Delitto a Villa Arconati e Balfolk killer), Luciano Cosimo Carluccio (Perfidi inganni e Rifiuti particolari), Marina Crescenti (Cosa le tiene sveglie, Al sangue non si comanda), Luca Bonisoli (Bad Panda, l'istinto del lupo), e l'editore Nero Press. L'accompagnamento musicale sarà assicurato, a partire dalle 20, dall'handpan di Albino Sala: un'occasione per conoscere più da vicino questo strumento musicale idiofono in acciaio, relativamente inconsueto ma molto suggestivo, sviluppato sulla base del più noto hang. Venerdì 5, spazio alle penne di Paolo Pedote (ottimo l'esordio nel thriller con I bambini di Escher), Lello Gurrado (fra i tanti, Assassinio in libreria) e Fabrizio Carcano (originale Il mostro di Milano), e alle collane di Edizioni del Gattaccio, mentre in piazza torna Beppe Boron in concerto. E per chi vuole concedersi una meritata pausa, oltre agli appuntamenti letterari la location offre un fornito punto ristoro nel Golden Bar e nella libreria caffetteria Mondadori-Occasioni d'Inchiostro, per concludere la giornata con un aperitivo al tramonto. Inoltre, fino al termine della rassegna è possibile visitare la mostra «Il Giallo: storia, personaggi e autori protagonisti del romanzo giallo».