Benessere e shopping natalizio: di tutto e di più

Viviana Persiani

Avete già pianificato dove trascorrere Natale o Capodanno? E la lista dei regali che finisce per mandare in crisi a causa della mancanza di idee innovative? Nessun problema. Basta toccare con mano o, meglio, andare sul posto, come nel caso del piccolo, ma raffinato Mercatino di Natale allestito al Quellenhof Luxury Resort Passeier, situato a San Martino presso Merano. Una ulteriore attenzione per i clienti che volessero incontrare i diversi espositori locali che offrono i loro prodotti originali altoatesini: piccole casette di legno, un ovile, una magica foresta di Natale, la «sfera» di Natale per la fonduta e lo stand con vin brulè per completare l'offerta. Con eventi speciali, sia per gli ospiti grandi, sia per quelli piccoli, come il ritorno dei «Krampus» al Quellenhof, la tradizionale sfilata nel Burgraviato. Inoltre, San Nicolò visita di nuovo i piccoli - forse quest'anno di nuovo dall'alto dal cielo. Insomma, momenti suggestivi da alternare al benessere. E nella struttura, potete godere di un'area esclusivamente dedicata al benessere, disposta su oltre 10mila metri quadrati con saune e attrazioni d'acqua sia per gli amanti del relax, sia per le famiglie.

Per garantire ai clienti il massimo piacere, il reparto benessere è stato suddiviso in un'area per ospiti alla ricerca di riposo e un'altra dedicata alle famiglie. Il reparto benessere dell'Hotel Vital è così accessibile solo agli adulti. I bambini non sono ammessi in quest'area, ma sono benvenuti nell'area benessere dell'Hotel Park. Chi lo desidera può rilassarsi nel «tempio del sale» del Quellenhof e lasciarsi alle spalle lo stress quotidiano.

Che dire delle tre oasi che ospitano 22 saune? Nel centro benessere Quellenhof Spa Alto Adige, gli ospiti possono fruire di speciali prodotti formulati in esclusiva con il brand «Quellenhof Luxury Cosmetics» e trattamenti benessere. Oltre all'Hamam, oppure ai tradizionali massaggi Thai, vengono offerti anche trattamenti cosmetici come, ad esempio, l'allungamento delle ciglia oppure trattamenti Meso-Medactive.

Al Quellenhof Luxury Resort Lazise, sponda veronese del Garda, ci si può rigenerare nel paradiso wellness di 2mila metri quadrati. Inoltre, ci sono 5 moderne saune e un ambiente in cui luce, colori e design si fondono perfettamente ed invitano a rilassarsi in quest'oasi di tranquillità. Gli appassionati della sauna, ad esempio, possono scegliere tra le saune destinate solo agli adulti con vaporizzazioni giornaliere e le 2 saune nell'area dedicata alla famiglia. Nel 5 stelle Quellenhof Luxury Resort di Lazise, bellezza e benessere sono le parole d'ordine nella «Premium Spa». Qui gli sono coccolati con bagni e impacchi lussuosi, massaggi rilassanti e molto altro ancora. E soprattutto viziati con prodotti cosmetici di alta qualità e trattamenti esclusivi quali massaggi, trattamenti di bellezza e trattamenti per la coppia, per regalarvi un profondo relax e tanto benessere.

In definitica, «Onda Spa» dell'hotel a 5 stelle al lago di Garda è un luogo di pace e relax, dove si può ritornare nel flow per riattivare la propria capacità di generare nuova energia. E Natale al lago, credeteci, è una esperienza che vale la pena vivere. Magari, in maniera romantica, con il pacchetto «Romeo & Julia» che offre anche un menu serale a scelta di 6 portate.

Info: Quellenhof Luxury Resorts, Alto Adige-Lago di Garda www.quellenhof-resorts.it