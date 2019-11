Beppe Sala si candida come nuovo personaggio della Casa di Carta

Beppe Sala è pronto a entrare nel cast della serie La casa di carta. Il sindaco di Milano di propone come nuovo personaggio, pubblicando su Instagram una foto che lo ritrae con una felpa della celebre serie di Netflix.

"Ad ognuno la sua felpa - scrive- io comunque sono pronto a fare Milano" . Nella foto, infatti, Sala indossa una felpa nera con cappuccio, sullo sfondo la maschera di Salvador Dalì e in primo piano la scritta "Tokyo", dal nome della protagonista della serie. Il sindaco Giuseppe Sala non ha mai fatto mistero della sua passione per La casa de papel e ora si propone per un nuovo ruolo, il personaggio "Milano". Vedremo se l'ideatore della serie Alex Pina coglierà il suo suggerimento...

Intanto, sembra che il messaggio del sindaco di Milano non sia passato inosservato: sotto il post di Sala, infatti, è apparso il commento di Netflix, che distribuisce la serie, che ha postato una serie di occhi sbarrati, come a indicare al sindaco di stare all'erta e forse pronto a un provino.

Ma tra gli utenti c'è anche chi ha considerato un post come un riferimento a Matteo Salvini, che in passato ha fatto sfoggio di varie felpe e magliette, che davanti avevano scritto i nomi di diverse città italiane. " Occhio Beppe Sala - scrive uno dei follower del sindaco- c'era già qualcun'altro che indossava felpe con nomi di città. Non contaminiamoci ".

Beppe Sala è solo uno dei migliaia di fan italiani della serie cult di Netflix: solo a Milano, lo scorso 18 luglio, 5mila persone si erano radunate in Piazza Affari per l'anteprima italiana di La casa di carta-Parte Terza. La storia racconta degli sviluppi legati a una rapina nella Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, la zecca nazionale spagnola di Madrid. Durante la rapina, ogni membro del gruppo, scelto dal "Professore", agisce indossando una maschera con la faccia di Salvador Dalì.