Bettini e Garzelli, «volata» al Ghisallo

Antonio Ruzzo

Saranno Paolo Bettini, campione olimpico ed iridato, e Stefano Garzelli, vincitore del Giro d'Italia, a tirare il gruppo di appassionati che domani pedalerà dal Vigorelli fino al Museo del Ghisallo. Una classica di fine stagione che è giunta alla quiabnta edizione e che unisce con un pedalata di un centinaio di chilometri due templi del ciclismo. Il Ghisallo è la salita di tutti quelli che pedalano.

Perchè in cima c'è una chiesetta che è diventata un simbolo del ciclismo e perchè il museo è la metà perfetta per chi ama la bici. Il Vigorelli è il Vigorelli e non ha bisogno di presentazioni. Quest'anno poi è un anno di ricorrenze: il Velodromo compie 85 anni di vita, mentre il Museo del Ghisallo ne compie tredici. Ricorrono 70 anni dal riconoscimento papale della Madonna del Ghisallo come «protettrice di tutti i ciclisti» e, soprattutto, sono trascorsi 100 anni dalla nascita di Fausto Coppi che al Vigorelli ottenne il più famoso dei Record dell'ora. Non solo.

E' pure passato un secolo dalla prima scalata al Colle del Ghisallo durante il Giro di Lombardia del 1919 con la vittoria di Costante Girardengo proprio davanti al Santuario. Basta e avanza per fare della quinta edizione della Vigorelli-Ghisallo che si corre domenica un evento ad alta concentrazione di storia e di passione ciclistica.

Per il quinto anno consecutivo questa pedalata non competitiva viene riproposta dall' ASD Comitato Velodromo Vigorelli, dal Museo del Ciclismo Madonna del Ghisallo e da Upcycle Milano Bike Cafè ed è ormai un appuntamento classico di fine stagione. Al via come testimonial anche quest'anno ci sarà Paolo Bettini, medaglia d'oro olimpica e due volte campione del mondo di ciclismo su strada, nonché plurivincitore di classiche monumento quali Milano-Sanremo, Liegi-Bastogne-Liegi e Giro di Lombardia.

Ma al suo fianco correra anche Stefano Garzelli, vincitore di un Giro d'Italia ed oggi voce tecnica del ciclismo in Rai. «L'uscita da Milano dal Parco Nord sarà scortata dalla polizia Municipale- spiegano gli organizzatori- Poi il percorso sarà completamente segnalato con appositi cartelli per raggiungere l'abitato di Asso.

Lì i partecipanti incontreranno un bivio e potranno scegliere quale versante del Colle del Ghisallo affrontare: la salita più dolce, che da Asso porta direttamente a Magreglio, oppure quella più impegnativa che inizia a Bellagio» All'arrivo al Ghisallo, i ciclisti riceveranno un lunch box e saranno accolti per il pranzo presso gli spazi del Museo, che potrà essere visitato in una delle sue ultime giornate di apertura stagionale.

Il Museo, oltre alla consueta collezione di cimeli storici e pezzi da collezione, attualmente ospita una mostra che ripercorre i 70 anni del Santuario, uno spazio dedicato ai 70 anni della scorta moto ciclistica della Polizia Stradale al seguito del Giro d'Italia e uno dedicato al paraciclismo e ai campioni diversamente abili. Ma questa quinta edizione della Vigorelli-Ghisallo si porta appresso anche un progetto affascinante. L'obiettivo futuro degli organizzatori è infatti quello di trasformare il tracciato della manifestazione, che si snoda tra le colline brianzole, in un percorso cicloturistico permanente e segnalato».