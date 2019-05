Biglietto dei mezzi a 2 euro Guerra in aula: «Sconti ridicoli»

Arriverà in consiglio comunale tra una decina di giorni circa la delibera sugli sconti e sulle agevolazioni alla nuova tariffa del biglietto Atm. Un aumento, che porta il costo del ticket a 2 euro, che scatterà già nella seconda metà di luglio. L'assemblea dell'Agenzia di bacino del trasporto pubblico il 10 aprile ha dato il via libera definitivo alla riforma che porterà all'aumento del ticket sull'area metropolitana. Per l'integrazione tariffaria, cioè la possibilità di viaggiare sia in città, che nell'hinterland con lo stesso biglietto da 90 minuti però dovrebbe scattare dopo l'estate. Cade il limite di 1 solo viaggio in metrò: con un solo ticket si potrà viaggiare in maniera illimitata su tutte le linee della metro per 90 minuti.

Ed è proprio sugli abbonamenti annuali che la maggioranza ha cercato di limare «la mazzata» in vista per i milanesi, ma «non abbastanza» per l'opposizione. «L'età delle donne che godono di agevolazioni tariffarie è stata spostata da 60 a 65 anni. Noi vogliamo tutelare la maggior parte degli anziani e il loro diritto agli spostamenti - tuona Fabrizio de Pasquale, capogruppo di Forza Italia in Comune -. Faremo ostruzionismo».