Biglietto (scontato) per cinque musei e più ingressi al cenacolo

Ingressi extra al Cenacolo (150 n più al giorno) e un biglietto speciale «5xLeonardo» studiato in occasione delle celebrazioni per i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci. A partire dal 16 maggio, data della straordinaria riapertura al pubblico della Sala delle Asse al Castello Sforzesco, e fino al 12 gennaio 2020, giorno di chiusura del palinsesto «Milano Leonardo 500» che omaggia il genio vinciano con un ricco programma di iniziative multidisciplinari, sarà possibile seguire le tracce di Leonardo in città grazie a un unico biglietto a prezzo speciale di 38 euro (intero) valido per cinque musei. Il ticket avrà una validità di 30 giorni dalla data di primo utilizzo, darà accesso al Cenacolo Vinciano, i Musei del Castello Sforzesco e la Sala delle Asse, la Pinacoteca di Brera, la Pinacoteca Ambrosiana e il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci. In ogni museo è necessario passare dalla biglietteria per vidimare il biglietto «5xLeonardo» e ritirare il titolo di accesso al museo stesso.

L'acquisto del ticket speciale è subordinato alla prenotazione della visita al Cenacolo, può essere acquistato a partire da oggi tramite call center al numero 02.92800360 e dal 16 maggio anche direttamente alla biglietteria del Cenacolo, per il giorno stesso. L'accordo è stato possibile perché saranno garantiti circa 150 ingressi extra al giorno al Cenacolo, riservati (senza prenotazione) agli acquirenti del biglietto unico. Grazie a una implementazione dell'impianto di filtraggio dell'aria e di controllo del particolato attuata con il sostegno di Eataly, il numero di visitatori ammessi (attualmente 30 all'ora) sarà infatti gradualmente aumentato, secondo un piano che contempera richieste del pubblico e necessità di conservazione. Il biglietto interno costa 38 euro, quello ridotto (disponibile per i ragazzi da 19 a 25 anni e agli over 65) costa 25,5 euro e il ridotto speciale (dai 5 ai 18 anni) 4,5 euro. L'ingresso è gratuito per i bimbi fino a 4 anni. «L'opportunità di un biglietto congiunto - ha sottolinea l'assessore alla Cultura del Comune Filippo Del Corno - nasce grazie ad una nuova alleanza strategica tra le istituzioni culturali della città legate al patrimonio materiale e immateriale lasciato da Leonardo da Vinci alla nostra città».