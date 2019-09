Bimbo di 4 anni cade dal secondo piano, preso al volo dal passante

È precipitato dal secondo piano di una palazzina di Casalmaiocco, nel Lodigiano. Per fortuna, però, il bimbo di 4 anni è stato salvato da un giovane che ha afferrato al volo.

Secondo quanto riporta il quotidiano locale, il fatto sarebbe avvenuto questa mattina. Il bambino sarebbe sfuggito al controllo del genitori e si sarebbe arrampicato pericolosamente al balcone dell'abitazione, al secondo piano di una palazzina nei pressi di una pompa di benzina. Poi, il volo nel vuoto.

La scena è stata notata da alcune persone presenti al distributore di benzina sottostante, che avevano visto il bambino muoversi sul cordolo del balcone, e in due si sono avvicinati, per cercare di attutire il colpo. Uno degli addetti alla stazione di benzina e autolavaggio, un giovane di 20 anni, è riuscito a prendere al volo il piccolo, salvandogli la vita.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi e il piccolo è stato portato all'ospedale di Vizzolo per dei controlli. Le sue condizioni, però, sarebbero ritenute non gravi, grazie all'intervento miracoloso del giovane. Anche il ragazzo è rimasto ferito, per la caduta subita a causa del contraccolpo.

In merito alla vicenda, i carabinieri hanno avviato degli accertamenti, per verificare la dinamica degli avvenimenti e capire dove fossero i genitori in quel momento.