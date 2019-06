Blitz contro abusivi e merce rubata

Paola Fucilieri

Abbigliamento, dai due euro in su. E anche lattine di tonno, pezzi di parmigiano, buste di salmone, dentifrici, materiale per cantiere che non trovi nemmeno nei negozi specializzati, tutti i possibili tipi di utensili per il fai da te e per l'uso quotidiano in cucina. Infine biciclette, lavatrici, frigoriferi. La solita fiumana di gente ieri mattina, come ogni domenica a partire dalle 6, al mercatino di viale Puglie, piazzale Cuoco e via Tertulliano, probabilmente i più etnico e frequentato della città, che a chiamarlo «delle pulci» bisogna proprio non esserci mai stati. Perché qui c'è davvero di tutto e ci viene chiunque, tentando di piazzare o acquistare qualunque tipo di oggetto di consumo, anche quelli la cui compravendita qui sarebbe vietatissima. Chi bazzica da queste parti ha l'occhio lungo. Tant'è che ieri il sovrappiù rispetto alla presenza ordinaria di personale della polizia locale, seppure in borghese, l'ha notato immediatamente e ha fatto partire le telefonate tra chi qualcosa da nascondere forse ce l'aveva eccome. «Guardate che stamattina i vigili fanno un blitz, state attenti».

In realtà oltre ai ghisa - schierati contro il commercio abusivo e il rispetto delle norme sanitarie -, in accordo con la prefettura ieri sul posto c'erano anche le Fiamme Gialle, quindi la polizia e i carabinieri per eventuali problemi di ordine pubblico.

Gli agenti della Locale hanno sequestrato 17 strumenti utilizzati nei cantieri edili dal cui numero di serie si è potuto verificare che erano stati rubati, 29 biciclette, tre delle quali elettriche e quindi piuttosto costose, oltre ad alcuni cellulari. Dentro l'area c'era anche merce contraffatta, quindi sono stati anche sequestrati tre banchi che mettevano in vendita articoli nuovi, perlopiù abbigliamento, attività non permessa in un cosiddetto «mercatino delle pulci» come dovrebbe essere questo. Il bilancio finale è di tre denunciati per ricettazione e 15mila500 euro di multe. In via Tertulliano è intervenuta anche Amsa per smaltire la merce abbandonata lungo la strada.

Solo a partire da gennaio di quest'anno, fa sapere l'assessorato alla Sicurezza e alla polizia locale di Palazzo Marino, in quest'area sono stati impiegati 194 agenti che hanno portato a termine dieci sequestri penali per contraffazione e ricettazione, 38 sequestri amministrativi per vendita abusiva e hanno ritrovato 26 biciclette rubate.

«Dopo gli interventi già attuati, tra cui lo smantellamento del Cat di via Sacile, la pulizia dell'area limitrofa e il posizionamento di nuovi new jersey lungo lvia Varsavia al confine con il centro sportivo Ausonia, intendiamo concentrare gli sforzi nell'area dei mercati di viale Puglie: l'illegalità diffusa non è tollerabile» ha dichiarato ieri la vicesindaco Anna Scavuzzo.

«Sono almeno tre anni che i residenti della zona denunciano una situazione insostenibile eppure (a parte lo sgombero pre elettorale del 2016) da queste parti non si è mai visto nessuno» ribatte Silvia Sardone, consigliere comunale ed europarlamentare della Lega.