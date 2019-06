"Blitz poetico" Gli Argonauti sbarcano dal Naviglio

Dopo aver navigato sulle acque del Naviglio Grande, questa sera alle 21,45 un'imbarcazione attraccherà al pontile dell'Alzaia. A sbarcare saranno gli «Argonauti Mitomodernisti»: Tomaso Kemeny, Gabriella Cinti (nome d'arte Mystis), Gabriella Galzio, Francesco Macciò, Luisa Papa (AimA), Paola Pennecchi e Angelo Tonelli, accompagnati dalle note dell'aria Vaga luna che inargenti di Vincenzo Bellini intonata dal soprano Antonella Tronfi e dai suoni del flauto indiano e dell'Handpan del musicista Daniele Dubbini. Un proscenio che li vedrà protagonisti di un'azione inusuale, vero e proprio «Blitz poetico» per donare agli spettatori, attraverso versi inediti, la sorpresa di uno spettacolo non convenzionale. «Desideriamo portare la poesia nel cuore della gente, per questo abbiamo pensato di ospitarla all'interno di una scenografia multimediale urbana a contatto diretto con la movida dei Navigli» spiegano Tonelli e Galzio, ideatori dell'evento di cui hanno curato anche la direzione artistica con Paola Pennecchi. E «richiamandosi al mito degli Argonauti che, imbarcati sulla magica nave Argò sotto la guida di Giasone, affrontarono infinite peripezie per conquistare il Vello d'oro (simbolo alchemico della realizzazione spirituale, della bellezza e dell'armonia), il Blitz poetico vuole testimoniare la possibilità della poesia e della sapienza originaria di farsi azione capace di scuotere le coscienze in un mondo sempre meno attento ai valori fondanti dell'esistenza». L'evento fa parte delle performances partite nel 2001: quella navale «Argonauti nel Golfo dei Poeti» curata da Angelo Tonelli a Lerici e quella antologica «Gli Argonauti. Eretici della poesia per il XXI secolo» curata da Gabriella Galzio a Milano e proseguite in vari luoghi di valenza simbolica come il Golfo dei Poeti di Lerici, Portovenere, S.Rocco di Camogli, i templi di Paestum, per approdare oggi al «mare» di Milano racchiuso nella Darsena e i suoi Navigli. Costumi e scenografie di luci sono del light artist Sebastiano Romano.