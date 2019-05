Blitz a Rogoredo Su 69 persone 48 i pregiudicati

Stavolta il bilancio più pesante è quello degli italiani. Si perché delle 81 persone identificate venerdì durante un blitz della polizia alla stazione ferroviaria di Rogoredo, 69 erano italiani di cui ben 48 sono risultati avere precedenti penali alle spalle. «Appena» dodici gli stranieri, di cui 11 comunitari e un extracomunitario.

La polizia si è recata sul posto per svolgere una serie di servizi di controllo straordinario del territorio. Nel corso del servizio, due persone sono state denunciate a piede libero: un italiano perché non ha osservato quanto richiesto dal foglio di via obbligatorio del questore di Milano, di cui era destinatario; l'altra denuncia ha colpito un moldavo perché si è scoperto che era irregolare sul territorio.

Sporcizia, degrado; sbandati tossicodipendenti: non c'è solo il boschetto della droga. A Rogoredo anche la stazione dei treni versa in condizioni pessime. In realtà la situazione dello scalo ferroviario milanese ha cominciato a degenerare a partire dal 2014: nonostante un servizio diurno della polizia locale, mancava infatti un controllo notturno e un presidio costante della polizia, ripristinato lo scorso anno quando sono aumentate anche le telecamere.

