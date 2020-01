Bobo Piccoli, alle Stelline giornate di studio e laboratori didattici

Prosegue l' iniziativa dell’Accademia di Belle Arti di Brera e Fondazione Stelline che hanno promosso Appunti per una ricerca su Bobo Piccoli, un convegno di studio dedicato a un artista importante ancora poco studiato ma significativo nell’ambito dell’arte contemporanea a cura di Cloe Piccoli ed Elena Pontiggia.

Dopo il successo del primo appuntamento, il 14 gennaio all’Accademia di Belle Arti di Brera, dove Bobo Piccoli si è formato, il 21 gennaio è la volta della Fondazione Stelline (ingresso libero dalle 16.30 alle 19.30), altro luogo milanese rilevante per l’artista che qui, negli Anni 70, ha realizzato una delle opere più rappresentative e importanti per l’arte pubblica. In questo contesto verrà analizzata e approfondita la figura di Bobo Piccoli.

“Per la Fondazione Stelline il 2020 si apre con questa importante collaborazione con l’Accademia di Brera, finalizzata alla valorizzazione di una delle opere più distintive dell’immagine della nostra sede: si tratta del pavimento in marmo policromo realizzato da Bobo Piccoli - spiega il presidente PierCarla Delpiano -. Il convegno rappresenta una splendida occasione per poter far conoscere al pubblico il suo prestigioso lascito: un capolavoro invidiato da tutti, che siamo orgogliosi di curare e di promuovere con il massimo impegno”.

Il convegno traccia il percorso della pittura di Bobo Piccoli (Milano, 1927-1981) dagli Anni Quaranta al 1981, anno della sua scomparsa grazie alla presenza di docenti universitari, studiosi, storici e critici dell’arte, tra cui Paolo Biscottini, Clara Bonfiglio, Paolo Campiglio, Maria Vittoria Capitanucci, Maria Fratelli, Francesco Librizzi, Francesca Pola, Cloe Piccoli, Elena Pontiggia, Marco Senaldi, Francesco Tedeschi, Marirosa Toscani Ballo, Caterina Toschi e Angela Vettese, Giorgio Zanchetti.

Alla fine dell’intero percorso sarà pubblicata una monografia di testi e immagini che partirà proprio dalla letteratura sviluppata in questo contesto di studio e di ricerca.

In questa occasione, Play Art – la sezione didattica della Fondazione Stelline – organizza anche i laboratori gratuiti “Il mosaico di Bobo Piccoli. A piccoli passi tra forme e colori” per bambini dai 5 ai 10 anni (per un massimo di 15 bambini, accompagnati da un adulto) ed è quindi consigliata la prenotazione a playart@stelline.it).

Domenica 19 e sabato 25 gennaio, dalle 16.30 alle 17.30, i partecipanti passeggeranno nei corridoi del Palazzo delle Stelline alla ricerca di forme di piante e animali nascoste nel pavimento a mosaico in marmo policromo, per poi realizzare un collage a colori.