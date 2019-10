Bollate, arrestata 60enne. In casa aveva un chilo e mezzo di droga

Operazione antidroga dei Carabinieri della Compagnia di Rho, Tenenza di Bollate, che hanno scoperto in un condominio in via Monte Grappa a Bollate, in provincia di Milano, un vero e proprio supermercato della droga. Il controllo è stato disposto dalla procura di Milano. In manette è finita una donna di 60 anni, e un uomo di 53 è stato denunciato. Sono stati sequestrati oltre un chilo e mezzo di droga. Per l’esattezza 285 grammi di cocaina, 514 di eroina, 287 grammi di hashish e 582 di marijuana.

Al blitz hanno partecipato anche i cani antidroga dell'Unità cinofila. La droga era tenuta nell’appartamento e in due cantine appartenenti alla 60enne, nascosta in vani con doppi fondi e pareti in cartongesso. Rinvenute anche due pistole a salve, materiale per confezionare le dosi e 6,114 euro in contanti. La donna è stata arrestata e portata al carcere di San Vittore. Nello stesso condominio è stato denunciato anche un 53enne, con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Nella sua abitazione i militari hanno trovato 14 grammi di marijuana e 2 grammi e mezzo di hashish.

