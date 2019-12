Bollo, ticket, università Le proposte nel bilancio

Alberto Giannoni

Giorni di numeri, proposte e votazioni al Pirellone. Aperta la sessione di bilancio, ieri (con 55 voti a favore, 7 contrari e un astenuto) sono stati approvati i conti previsionali per il funzionamento del Consiglio regionale. «Conferma la validità di quanto stiamo facendo - ha detto il presidente Alessandro Fermi - riuscendo a dare servizi efficienti con un costo della politica che sta sui due euro a cittadino».

«Un modello virtuoso che rispecchia uno stile nell'uso delle risorse'» ha sottolineato il relatore, Marco Alparone (nella foto), presidente della commissione Bilancio.

Oggi si vota la «legge di stabilità» e i vari partiti hanno presentato emendamenti per qualificare la loro azione. I più importanti emendamenti messi a punto nella maggioranza, è probabile che siano approvati. Ieri via libera all'emendamento dei consiglieri Roberto Mura (Lega) e Ruggero Invernizzi (Fi), che prevede un contributo integrativo di un milione per ogni anno del triennio 2020-2022 per gli atenei lombardi. «Si tratta spiega Mura - di un provvedimento che ho fortemente voluto provenendo da un territorio, quello pavese, che vanta la presenza di un vero e proprio sistema di collegi universitari a supporto della sua università, in grado di permettere anche agli studenti fuori sede di poter accedere ai corsi di studio».

Azzeramento sperimentale (3 anni) dell'Irap per nuove microimprese, piccole e medie imprese che si insediano in ambiti di rigenerazione urbana: questo è ciò che propone l'emendamento presentato dalla Lega con Silvia Scurati e Alessandro Corbetta, consigliere brianzolo che propone anche uno sconto del 15% sul bollo auto per chi pagherà tramite domiciliazione bancaria.

Sull'Irap «Italia viva», con la consigliera lodigiana Patrizia Baffi, chiede di più: «L'idea di azzerare (o ridurre drasticamente) una tassa odiosa come quella che grava sulle attività produttive - dice - non può che vederci favorevoli, ma il provvedimento adottato è manifestamente incompleto e fortemente iniquo: rimangono esclusi tutti i Comuni con più di 15mila ma meno di 40mila abitanti».

In tema di bollo, Forza Italia propone anche l'esenzione per le auto di proprietà dei diversamente abili (per un valore di 13.5 milioni di euro) e l'anticipo al 1° marzo 2020 del taglio al superticket sanitario (per 54 milioni di euro). Proposta di Forza Italia anche il finanziamento (300mila euro) ai Comuni lombardi per la mappatura delle barriere architettoniche. Votato all'unanimità dall'aula un ordine del giorno (a prima firma del capogruppo Gianluca Comazzi) volto a implementare la «pet therapy» all'interno degli ospedali. Diverse le richieste di Fdi, firmate da Franco Lucente e Barbara Mazzali. Fra questi il potenziamento del reparto cinofilo della polizia municipale: «Parliamo - spiega la consigliera Mazzali - di cani addestrati per la ricerca di sostanze stupefacenti, impiegati per il contrasto al fenomeno dello spaccio di droga». «Oggi - conclude Mazzali - sicuramente una delle piaghe più invasive delle nostre città».