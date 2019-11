Borseggiatrice colpisce con una chiave inglese

Donna contro donna. Cosa non farebbero certi ladri in stazione Centrale pur di arraffare un po' di denaro...Gli agenti della Polfer in servizio antiborseggio sanno bene che all'interno del principale scalo ferroviario lombardo se ne possono vedere davvero di tutti i colori. Ad esempio una «signora» che ne aggredisce un'altra sbattendole sulla testa addirittura una chiave inglese e, dopo averla stordita, l'abbandona sanguinante a terra, restando lì a guardarla. Così al momento dell'arresto la responsabile - una serba di 24 anni - è stata accusata di tentato omicidio.

Ma andiamo per gradi. Domenica mattina gli uomini della polizia ferroviaria hanno sentito delle urla provenire da piazza IV Novembre. Accorsi immediatamente sul posto, hanno trovato vicino al mezzanino del metrò una donna italiana a terra e con il capo sanguinante, accanto a lei una guardia giurata che la stava soccorrendo. Negli stessi attimi un'amica della ferita, in preda al panico perché aveva assistito in prima persona all'aggressione, stava correndo verso il binario 21, dove ci sono gli uffici della polizia ferroviaria, gridando «Aiuto!» a squarciagola.

Gli agenti hanno bloccato immediatamente la serba che, dopo aver percosso la poveretta con la chiave inglese, era rimasta nelle vicinanze. Ascoltati quindi i vari testimoni oculari dell'accaduto e chiamata l'ambulanza, la pattuglia ha ricostruito l'intera vicenda. Le due donne italiane erano state in un primo tempo aggredite da un uomo nella zona della Galleria delle Carrozze e successivamente nel mezzanino sul lato di piazza IV Novembre dalla serba armata della chiave inglese (arnese poi sequestrato) che probabilmente, d'accordo con il complice responsabile del primo assalto, voleva rapinarle.

Subito dopo la squadra di polizia giudiziaria della Polfer, che opera in borghese, ha arrestato due donne, di 36 e 22 anni, entrambe bosniache, accusandole di furto aggravato in concorso. La pattuglia ha notato le due donne che, con fare sospetto, hanno seguito una turista straniera diretta verso la metropolitana. Le borseggiatrici si sono messe in modo tale da circondare la donna all'ingresso della metro, una davanti e una dietro. Quest'ultima, una volta a bordo del convoglio, ha arraffato rapidissima il portafogli dalla borsa della donna passandolo alla complice, quindi entrambe sono nuovamente scese sulla banchina della fermata prima che la metro potesse chiudere le porte e ripartire. Tutti questi movimenti, l'azione nel suo complesso, sono stati notati dai due poliziotti che hanno immediatamente bloccato le due ladre bosniache mentre avevano ancora il portafoglio della turista.

«L'operazione di polizia e pulizia della Polfer all'interno della stazione Centrale continua a dare ottimi risultati, come dimostrano questi tre arresti - commenta l'assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia Riccardo De Corato -. Le piazze limitrofe alla Centrale, però, sono ancora in preda a spacciatori, extracomunitari irregolari e balordi, che dalla stazione si sono spostati anche nelle vicine vie Vitruvio e Benedetto Marcello, fino ad arrivare in via Morgagni, da piazzale Bacone a piazza Lavater». E conclude: «Perché il ministro Lamorgese non invia 550 agenti così come ha fatto a Roma?».

PaFu