Calcio, tennis e tanto altro Le proposte di Quanta Club

Alice Sforza

Tanta attività e divertimento al Quanta Club di Milano, con ben 12 settimane di camp proposti dalla struttura polisportiva. L'11 giugno, sarà inaugurata l'edizione numero 18 del Quanta Club estivo che, fino al 7 settembre, ospiterà bambini e ragazzi da 2 ai 16 anni, con un'offerta variegata, pronta a soddisfare tutte le esigenze.

Oltre al camp multisport Quantaland (con proposte da 2 a 16 anni), il Quanta Club propone anche gli Academy, sei percorsi intensivi specialistici sportivi di ottimo livello. Siete appassionati di tennis? Sotto la supervisione dei maestri della Scuola Tennis Quanta Club, i ragazzi dai 6 ai 14 anni potranno migliorare il proprio gioco con la racchetta (da giugno a luglio e poi le ultime due settimane di camp) o, se agonisti, indirizzarsi al Tennis-Settimane Agonistiche, riservate agli atleti dai 10 ai 16 anni che vogliano migliorare le loro tecniche di gioco per diventare dei campioni. Quest'anno, per tutto luglio, le lezioni si svolgeranno di pomeriggio, a partire dalle 15.

Vi piacerebbe investire sul nuoto per emulare Federica Pellegrini? Ecco allora che il camp per ragazze e ragazzi - da 6 a 14 anni - previsto per le settimane di giugno e luglio - potrebbe fare al caso vostro. E che dire del camp di Sincro, rivolto ad atleti dagli 8 ai 14 anni, che durante l'estate scopriranno la bellezza di uno sport che unisce tecnica e arte? Così come appetibile è il camp di Subacquea (dagli 8 anni in su), che arricchirà l'offerta estiva per coloro che vorranno provare il brivido della prima immersione. Non poteva mancare il calcio: grazie alla collaborazione con Benfica Soccer School e Paris Saint Germain Academy, al Quanta Club, i ragazzi dai 6 ai 16 anni potranno divertirsi imparando calcio, senza perdere, però, di vista il divertimento.

Stufi del pallone? Spicca, come alternativa, il campus di pattinaggio-hockey in line, (dai 6 ai 12 anni), per chi ama i pattini a rotelle. Chi si iscrive ai Camp Academy potrà approfondire tematiche inerenti allo sport prescelto e apprenderne anche il lessico sportivo, grazie all'insegnamento della terminologia tecnica. E, a proposito di lingua: oggi l'inglese è la chiave di accesso al mondo. Ecco perché al Quanta Club, i campioni, tra i 4 e gli 11 anni, avranno la possibilità di integrare il camp prescelto con English Lab, un progetto realizzato in collaborazione con insegnanti madrelingua certificati British Institutes. A seconda del livello di conoscenza dell'inglese e anche dell'età, ogni giorno è prevista una lezione di 75 minuti da vivere attraverso lo svolgimento di attività ludico-manuali (per i più piccini) e vere e proprie conversazioni in lingua per i più grandi. Per chi non volesse partecipare a intere settimane, il Quanta Club offre la possibilità di optare per il day camp che consente di frequentare singole giornate di camp al costo giornaliero di 45 euro. Avete problemi per raggiungere la struttura? A disposizione delle famiglie è previsto un bus navetta a/r che raccoglierà i bambini in ben otto punti di snodo cittadino. Dopo una settimana di attività intensa, ecco arrivare il venerdì: le famiglie, previa iscrizione, a partire dalle 20, potranno partecipare al giropizza, garantendosi l'ingresso in piscina gratuito dalle 1,.30. Per maggiori dettagli, consultare il sito www.quantaclub.com. Il Quanta Club è in via Assietta 19, a Milano.