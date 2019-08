Cambiago, ubriaco aggredisce la ex alla festa del paese. Salvata dai passanti

Serata movimentata alla sagra di Cambiago dove un albanese ubriaco di 23 anni ha prima aggredito la sua ex insultandola e inveendole contro, poi l'ha strattonata per farla salire sulla sua auto. La ragazza, una 25enne di origini brasiliane, è stata aiutata da alcuni passanti. L’uomo è stato bloccato dalle Forze dell’ordine chiamate da dei testimoni dell'aggressione. Come riportato da milanotoday, il fatto è avvenuto di sera, poco dopo la mezzanotte, alla festa di paese di Cambiago, comune in provincia di Milano.

Un uomo, visibilmente ubriaco, è arrivato alla sagra e subito si è diretto verso la sua ex, una ragazza con cui aveva avuto una relazione, ormai terminata. L’albanese però non si era forse arreso alla fine della loro storia e, in preda ai fumi dell’alcol, ha raggiunto la festa dove probabilmente era certo di trovare la 25enne. Quando l’ha vista ha iniziato a insultarla davanti a tutti. L’uomo avrebbe anche strattonato la donna cercando di farla salire sulla sua automobile.

La giovane però è stata aiutata da alcuni presenti che si sono occupati anche di avvertire le Forze dell’ordine. Sul posto sono così giunti i carabinieri di Gorgonzola. I militari, una volta arrivati, hanno ascoltato i testimoni e preso in custodia l’aggressore. Il 23enne è stato denunciato per maltrattamenti nei confronti della ragazza e resistenza a pubblico ufficiale. Nonostante fosse trattenuto dai carabinieri, avrebbe continuato a insultare la ex.

