Campo rom, Lega attacca Sala: "Perché non viene qui con i suoi calzetti arcobaleno?"

" Abbiamo visto coi nostri occhi che a Vaiano Valle è sorto un villaggio abusivo, con case costruite col cemento e allacciamenti illegali, in cui gli abitanti hanno organizzato persino una compravendita di auto usate, con tanto di partita Iva ". È la denuncia del capogruppo della Lega a Palazzo Marino, Alessandro Morelli, in seguito al sopralluogo nel campo rom abusivo alla periferia Sud di Milano.

" Come al solito, i bimbi vivono a pochi metri da un'accozzaglia di rifiuti e ratti, cascine riempite di immondizia che 'prendono fuoco' ", ha continuato il leghista. " Siamo stati persino assaliti dagli abitanti perché una nostra consigliera ha cercato di salvare un cucciolo di pitbull, che viveva alla catena sotto il sole e nel degrado ".

" Perché Beppe Sala non viene qua a fare una foto, con la poltrona Frau e i calzini arcobaleno? ", ha domandato il capogruppo della Lega. Pochi giorni fa, l'ex assessore alle Politiche sociali Pierfrancesco Majorino aveva attaccato il censimento dei campi rom voluto dal Viminale: " Se arriveranno, come pare, richieste dal Ministero dell'Interno, riguardanti la necessità di organizzare il censimento su base etnica volto a organizzare sgomberi generalizzati, io non darò minimamente il mio contributo e sono certo che l'Amministrazione comunale in futuro, allo stesso modo, non si presterà ", aveva annunciato Majorino.

Subito Morelli aveva replicato elencando le illegalità di tutti i campi rom presenti a Milano. Tra questi anche quello di Vaiano Valle dove il capogruppo della Lega si è recato per un nuovo sopralluogo, non senza polemiche da parte dei residenti. " Mentre i servizi sociali di Bibbiano sono celeri nel portar via i minori agli italiani, quelli del Pd milanese pare non si accorgano della pattumiera sociale dei campi abusivi ", ha attaccato Morelli.