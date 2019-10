Cani, gatti e non solo: un weekend nel mondo degli animali Pet in fiera

Il mondo degli animali da compagnia, gli amatissimi Pets - cani, gatti, uccelli e non solo - ha subito richiamato il pubblico degli appassionati, gli addetti ai lavori, esponenti delle associazioni di settore nel Padiglione 3 di fieramilanocity fino dall’apertura alle 14.30 di Pets in The City, prima edizione che mette in mostra il meglio di prodotti e servizi per la cura dei Pets e prosegue domani e domenica.

Ad aprire il salone il talk Pets in the Heroes dedicato ai “cani eroi” che ha visto anche alcune esibizioni nell’area speciale, cani davvero “amici” per la loro utilità se si pensa all’importanza dei cani quida per i non vedenti, ai cani poliziotto, a quelli antidroga o ancora a quelli utilizzati per la pet-therapy. Seguite dasubito anche le dimostrazioni e tuffi nella piscina allestita in fiera fra scoperte e curiosità negli stand delle aziende.

Al talk hanno partecipato Frida’s Friends, onlus specializzata nella terapia con animali; l’associazione di soccorso Sogit; Sics, Scuola Italiana Cani da salvataggio; l’ unità cinofila di soccorso nazionale alpino; il servizio cani guida Lions e Ausili per la Mobilità dei Non Vedenti Onlus; l’unità cinofila della Polizia locale di Milano; il centro Militare Veterinario di Grosseto; Siua Istituto di Formazione Zooantropologica e il team di Read Reading Education Assistance Dogs, un programma di sostegno all’alfabetizzazione costruito attorno alla lettura con i cani.

Tra le aree espositive di richiamo ci sono quelle del pet food con tanto di chef in azione, lo spazio pet care & vet con cliniche, veterinari, toelettatori e soluzioni per la cura del pelo, l’area accessori, quella dedicata al fashion e all’abbigliamento, senza dimenticare le proposte di oggettistica e arredamento per rendere davvero confortevole l’habitat del nostro pet.

Altra area speciale è quella riservata al turismo e ai servizi pet-friendly dove si possono scoprire le migliori location turistiche per poter andare in vacanza con i propri animali. E per chi cerca un animale da compagnia diverse associazioni sono pronte a dare consigli e proporre soluzioni per l’adozione. Ma c'è tanto altro da scoprire in una fiera adatta a tutti e a tutte l'età, perché l'amore per i Pets è patrimonio di tutti, tnto che ad esempio c'è anche un set per foto "d'autore" dell'animale d'affezione.

Pets in The City è aperta al pubblico fino a domenica 6 ottobre ottobre in fieramilancity, Padiglione 3 (Metro M5 Portello). Orari: sabato 5 e domenica 6 ottobre dalle 10 alle 19. Biglietti: 12 euro prezzo pieno in biglietteria; 10 euro biglietto acquistato online; 8 euro over 65; ingresso gratuito bimbi fino a 12 anni, invalidi e accompagnatori.

Chi partecipa agli eventi della Milano Pet Week soggetti ad iscrizione (Pets in the Marathon, Caccia al tesoro, Eukanuba Cup e Pet Tram) può accedere gratuitamente in fiera.

Tutte le informazioni su www.petsinthecity.it