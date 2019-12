Il Carcano accende le festività con i Kataklò in edizione speciale

Alice Sforza

Feste ad alto tasso di energia al Teatro Carcano con i fantastici Kataklò, che nel 2020 festeggeranno il quarto di secolo.

Giulia Staccioli, coreografa e direttrice artistica della Compagnia, è pronta a celebrare questo importante traguardo con un riallestimento speciale ed esclusivo di «Eureka», l'ultima produzione del gruppo. Solo per il Carcano e la città di Milano è stata quindi approntata una nuova versione dello spettacolo, arricchita nelle scenografie e impreziosita nelle scelte coreografiche, studiata appositamente per il pubblico delle prossime festività e per celebrare tutti insieme l'ultimo giorno dell'anno.

Sul palco insieme con i sei performers ufficiali, a creare un cast esclusivo, numeroso e coinvolgente, sarà presente una selezione di giovani danzatori provenienti dall'Accademia Kataklò Giulia Staccioli, la prima accademia italiana di alta formazione professionale di «athletic dance theatre».

In «Eureka» sono presenti gli elementi da sempre marchio di fabbrica di Kataklò e il segreto del loro successo internazionale: i gesti intensi e mai scontati degli espressivi performer, le luci curatissime e ricche di suggestioni e una ricerca musicale attenta e mai banale che spazia da melodie sconosciute a brani che fanno parte della memoria storica e culturale collettiva. Davvero da non perdere.

Lo spettacolo sarà in scena dal 30 dicembre al 6 gennaio (con riposo giovedì 2).

Per la tradizionale notte di San Silvestro è in programma un'unica rappresentazione alle ore 22, al termine della quale artisti e spettatori saluteranno insieme il 2020 con spumante, panettone e un petit buffet.

Il primo giorno del nuovo anno, alle ore 17, sarà salutato da «A Natale al Carcano puoi Come, quando e con chi vuoi».

Intanto ricordiamo che è disponibile la nuova «Carcano Card», una tessera magnetica utilizzabile, come suggerisce lo slogan, in piena libertà. La card verrà inaugurata con la «Tessera di Natal»e declinata in due opzioni: due ingressi (48 euro, acquistabile fino al 6 gennaio), oppure sei ingressi (96 euro, acquistabile fino al 31 gennaio), senza vincoli di scelta tra le proposte del cartellone comprese tra l'1 gennaio e il 24 maggio 2020.

