Dalla Caritas all'Opera di San Francesco l'invito ad «aggiungere un posto a tavola»

«Il pane spezzato è più buono dell'aragosta», sostiene la Caritas Ambrosiana. Ed è il nome dell'iniziativa che promuove tra famiglie disponibili ad accogliere una persona in difficoltà per il pranzo di Natale: l'appello dell'organismo diocesano è rivolto ai milanesi e agli abitanti della diocesi ambrosiana affinché nei giorni di festa aprano le porte di casa e condividano il pranzo o la cena di Natale con chi ha bisogno d'aiuto. Magari ci si vede per la prima volta ma, assicurano dalla Curia di Milano, è un'esperienza in cui quello che si riceve è più di quel che si dà (gli inviti sono ben accetti per i giorni che coprono l'intero periodo di festa da Natale all'Epifania, www.caritasambrosiana.it). Sempre grazie alla Caritas apre oggi l'Emporio della Solidarietà dopo l'inaugurazione di venerdì 20 alla presenza del vicario episcopale, mons. Carlo Azzimonti e della vicesindaco Anna Scavuzzo: siamo a Niguarda, sotto le cosiddette «case del Papa», e qui si trova il minimarket solidale, realizzato al piano terreno dei caseggiati ristrutturati in occasione della visita di papa Francesco a Milano. Ci saranno anche panettone e lenticchie, oltre varie prelibatezze per permettere di fare la spesa poco prima delle festività. Da quando, nel 1982, un piccolo gruppo di persone povere fu accolto attorno alla tavola della festa di Natale nella Basilica di Santa Maria in Trastevere a Roma, è tradizione della Comunità di Sant'Egidio riunire per Natale persone bisognose e non insieme: la festa negli anni si è andata allargando, oggi si chiama «A Natale aggiungi un posto a tavola»: ha raggiunto non solo tutta l'Italia, ma anche tutto il Mondo. Nel 2018 si sono sedute alla tavola organizzata dalla Comunità di Sant'Egidio più di 240mila persone, in 600 città di 78 paesi, arrivando anche in 96 carceri e 18mila prigionieri. Per sapere dove si trova la chiesa più vicina a Milano basta consultare il sito www.santegidio.org. Anche vari chef attivi sotto la Madonnina si sono resi disponibili venerdì scorso per celebrare i 60 anni dell'Opera San Francesco, nata il 20 dicembre 1959: sono stati offerti agli utenti della Mensa in via Kramer un pranzo e una cena speciali, preparati da cuochi premiati con due stelle Michelin. Certo, senza i più di mille volontari cittadini tutto ciò non sarebbe possibile (nell'ultimo anno distribuiti 712.300 pasti), ma Milano sembra davvero essere una «città col cor in man», come dimostrano anche gli oltre 300 piatti sospesi acquistati sull'app di Just Eat gli scorsi 17, 18 e 19 dicembre, a ridosso della Giornata Internazionale della solidarietà Umana e donati a ospiti e persone di centri accoglienza.