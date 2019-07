Al Castello va in scena «Game of Sforza»

Un evento di musica, danza, teatro e arti performative ogni sera fino al 25 agosto: è questo il programma della settima edizione dell'Estate sforzesca, la rassegna curata e promossa dall'Assessorato cultura del Comune che dal 2013 porta musica, spettacolo e cultura nel cuore del centro cittadino.

Il palco dello storico Cortile delle Armi del Castello Sforzesco sarà lo scenario di 87 eventi totali, di cui 22 a ingresso libero, che danno spazio a 62 concerti, 19 performance teatrali, 6 spettacoli di danza e ospitano le due rassegne musicali dei Notturni dell'Associazione Amici della musica e la rassegna musicale Suoni Mobili dell'associazione culturale Musicamorfosi. Il programma dell'iniziativa mira a rappresentare un'offerta tanto varia quanto ricercata, coniugando originalità ad accessibilità con un quarto degli eventi a ingresso gratuito o con prezzi calmierati per il pubblico.

Il programma è delineato anche da due focus di questa edizione: quello dedicato alle grandi orchestre, come la Civica Orchestra di Fiati di Milano, l'Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, l'Orchestra I Pomeriggi Musicali e l'Area M Orchestra con Fabrizio Bosso, e i bambini e ragazzi dei Giovani talenti nelle discipline artistiche della rassegna, come i Piccoli Cantori di Milano, il Galà delle Accademie di Danza e la National Youth Orchestra of China.

Dopo il successo riscosso nelle prime settimane della rassegna, in scena questa settimana uno spettacolo dedicato agli Sforza, «Game of Sforza, i 50 anni che sconvolsero Milano» (domani), «Amine & Amza» (23/07), prima delle tre date a cura di Metamorfosi insieme allo spettacolo «Mediterraneo. Quel che la terra separa, il mare unisce» (24/07) e alla serata con Chiquelo & Mezquida (25/07), la Civica Orchestra di Fiati di Milano con Orchestra di Fiati della Valtellina impegnata in un concerto per il 500esimo anniversario della morte di Leonardo da Vinci (26/07), «Swingin' Castle» (27/07), per concludere la settimana con «Romeo e Giulietta», balletto in due atti su musiche di P. I. Cajkovskij a cura di Balletto di Milano (28/07).