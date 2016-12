Chiude la rotta Roma-Malpensa. E scoppia la bufera su Alitalia

Stop ai voli Alitalia tra Fiumicino e Malpensa. Nell'ambito della riorganizzazione del network di breve e medio raggio, che prevede la soppressione di rotte non redditizie, la compagnia taglierà dal prossimo febbraio i tre collegamenti giornalieri tra l'hub della capitale e l'aeroporto lombardo. Alitalia perde circa 6 milioni di euro l'anno su questa rotta, che ormai non fa più feederaggio per i voli di lungo raggio dell'aviolinea.

La decisione di Alitalia ha fatto scoppiare un'accesa polemica. "È una decisione totalmente inaccettabile - tuona l'eurodeputata Lara Comi - esistono da tempo voli diretti da Malpensa verso Cina, Giappone e America e si rinuncia ad avere una tratta che collega Milano con la capitale italiana? Sono operativi treni che collegano Malpensa con Roma e, invece, nessun aereo di Alitalia?" . Secondo l'esponente di Forza Italia, Ethiad non ha a cuore lo sviluppo del territorio intorno a Malpensa che è invece polo strategico infrastrutturale non solo per Milano e la Lombardia, ma per tutto il nord Italia e l'intero sistema Paese.