Città studi, riapre la piscina Romano

L'attesa è finita, la piscina Guido Romano di via Ampere 20 riapre oggi. Terminati nei tempi previsti i lavori di riqualificazione dell'impianto di Città Studi ci si potrà rinfrescare in una struttura profondamente rinnovata. I lavori, indispensabili per il buon funzionamento del centro balneare, sono iniziati il primo aprile e hanno riguardato l'impermeabilizzazione della vasca, la sistemazione con tinteggiatura degli spogliatoi e del solarium, e il rinnovo delle parti ammalorate del muro di recinzione. Gli interventi, come indicato dal Municipio 3 sono stati realizzati con gli oneri di urbanizzazione di un progetto urbanistico su via Botticelli nel rispetto del valore storico e architettonico del luogo.

«In perfetto tempismo con la stagione estiva la piscina Romano torna ad essere un centro balneare di eccellenza, senza dispersioni idriche e con un nuovo look per spogliatoi e solarium» dichiarano gli assessori Roberta Guaineri (Sport) e Pierfrancesco Maran (Urbanistica). La riapertura della piscina sarà salutata con una festa domenica alle 14,30.

Festa notturna un un'altra piscina, la Cozzi, come la Romano firmata nel 1923 dall'architetto Secchi, per la grande luna dell'artista britannico Luke Jerram. Visto il successo decretato dal pubblico - da sabato 15 a lunedì 17 sono stati circa 3200 i visitatori - Milanosport ha deciso di dare un'opportunità in più di nuotare in notturna questa settimana: alla già prevista notte bianca di sabato si aggiunge quella di venerdì, con prolungamento del nuoto fino alle 4 del mattino.