Dal classico al comico: avete soltanto l'imbarazzo della scelta

In queste pagine troverete alcuni dei cartelloni più importanti della stagione teatrale che sta per cominciare. Ogni anno si pensa di aver visto il meglio. Invece i direttori artistici sanno ancora stupire il pubblico meneghino, offrendo spettacoli imperdibili. Si vorrebbe seguirli tutti, perché ogni spettacolo contiene una suggestione, un richiamo, una caratteristica. Leggerete titoli di natura diversa, che spaziano tra il classico, il moderno, la prosa, il musical, l'operetta, il dramma, l'attualità, il comico. Impossibile, insomma, non trovare quello che faccia al caso vostro. Però, vale la pena sottolineare come accanto a queste proposte per adulti, i teatri cerchino sempre di più riservare spazi ai più giovani. Spesso con vere e proprie rassegne, ideali per avvicinare i più piccoli a un'arte che merita di essere tramandata di generazione in generazione. Complimenti, dunque, a quei genitori che, invece di optare per la scelta più facile del cinema, tra popcorn e blockbuster animati, ritagliano uno spazio di tempo per avvicinare i loro pargoli al teatro. Lo è per un adulto, ma figuratevi che magia, per un bimbo, vedere, dal vivo, tanti personaggi che recitano a pochi passi da loro. Questi piccoli spettatori rimangono in silenzio, a bocca aperta, pienamente coinvolti nella storia che si sta dipanando davanti ai loro occhi. A differenza di uno dei tanti film, di quello spettacolo si ricorderanno anche a distanza di molto tempo.

B.Cop