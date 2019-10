Coccole a cinque stelle per un pieno di energia

Viviana Persiani

Come si suol dire? Take it easy? ADLER Spa Resort Dolomiti, di Ortisei, ha fatto della leggerezza la parola chiave. Che tradotto significa: libertà di scegliere a piacere tra diverse proposte di attività in-e outdoor, senza forzature, con la massima libertà e in pieno relax, facendosi coccolare con trattamenti esclusivi nella Spa oppure rendendo più attiva la vacanza in montagna, partecipando alle escursioni con guide esperte locali.

Un soggiorno all'ADLER significa rallentare in tutti i sensi, connettersi con la natura e l'ambiente e rigenerarsi profondamente. Un Resort a cinque stelle all'interno di un ambiente famigliare e informale, dove è coniugato lusso autentico e dimensione domestica. L'ADLER Spa Resort Dolomiti si trova nel centro di Ortisei, a 1236 metri di quota nel cuore della Val Gardena, in provincia di Bolzano. Un luogo esclusivo e comodo per molteplici attività sportive e turistiche, punto di partenza per svariate escursioni.

Nella rinnovata e pluripremiata ADLER Spa si fondono i migliori e riconosciuti rituali wellness e Spa di tutto il mondo in un'offerta esclusiva e completa - dedicata a single, coppie, adulti e bambini- che unisce tradizione locale e apertura internazionale. Trattamenti viso e corpo, massaggi, rituali, bagni, impacchi, Alpin Spa, trattamenti terapeutici, body-syling & thalasso, ayurveda, rilassamento: sono molteplici i trattamenti e le attività che un gruppo preparato e qualificato di professionisti (circa 30) mette a disposizione degli ospiti. L'approccio ADLER segue una concezione olistica del benessere, che vede l'uomo come unità di corpo, mente e spirito e propone soluzioni su misura per tutte le singole esigenze.

ADLER Spa Resort Dolomiti ha creato insieme con i ricercatori del laboratorio EffegiLab un'innovativa linea di cosmetici - ADLER Cosmetica Attiva - che racchiudono l'essenza specifica del territorio, trasformandola in principi attivi e oli essenziali a cui vengono aggiunte acque dalle proprietà uniche. L'area dedicata al benessere e alla bellezza è un'oasi felice per ricaricarsi di energia, lontani dalla frenesia della vita quotidiana. Un'immersione tra saune, bagni di fieno e bagni di vapore, in un viaggio tra profumi di legno e aromi orientali, attraverso calde atmosfere tirolesi e sensuali note da mille e una notte.

Ampio, suggestivo e multifunzionale è il mondo delle acque «Aguana, che si estende su una superficie di 3.500 metri quadrati. Piscina interna con piscina dei cristalli, piscina esterna con idromassaggio, piscina salina interna in grotta ed esterna panoramica, laghetto alpino con cascata e ruscelletto «Kneipp», grotte saline sotterranee: sono tante le attrazioni, ognuna delle quali con specifici effetti terapeutici e per il benessere. E nell'area fitness, sono tanti i programmi di allenamento disponibili.

Regalatevi una coccola di due notti di benessere a cinque stelle con lo speciale pacchetto che include, tra l'altro, tutte le specialità gastronomiche ADLER con colazione Vital, merenda e cena gourmet di 4-5 portate à la carte, accesso al centro wellness più grande delle Dolomiti e un vasto programma sport con camminate e escursioni in bici guidate tutti i giorni. In più, un ingresso gratuito alla grotta salina.

Offerta valida fino al 31 ottobre 2019 a partire da 286 euro a persona.