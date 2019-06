Col sole ecco le arene estive Cinema e concerti all'aperto

Salutato da tutti con un «finalmente!», l'anticipo di estate di questo caldissimo inizio giugno all'ombra della Madonnina si trasforma in un invito a «fare serata» all'aperto. Siete a corto di idee? Ecco qualche suggerimento.

I cinefili che amano la visione del film sotto le stelle possono contare sulla nuova stagione targata AriAnteo, destinata a protrarsi fino a metà settembre. Delle ormai tre tradizionali location, ieri ha preso il via quella di Palazzo Reale. Dopo la première con Roma di Alfonso Cuaron, oggi tocca a Cold War del polacco Pawel Pawilowski, meglior regia al Festival di Cannes lo scorso anno. La seconda arena, nella suggestiva cornice del Chiostro dei Glicini dell'Umanitaria di via San Barnaba, aprirà i battenti mercoledì 12 giugno, mentre la multisala del Chiostro dell'Incoronata di via Milazzo accoglierà il pubblico da lunedì 1 luglio.

Tra le atmosfere industriali dell'ex Ansaldo, in via Bergognone, andrà in scena invece il programma estivo di Base Milano (ribattezzato per l'occasione Stabilimento Base Milano), che celebrerà l'ultima estate degli anni Dieci con tre mesi non-stop di concerti, musica jazz, showcase di etichette indipendenti, balere alternative, feste, degustazioni, corsi, stand up comedy e slam poetry. Un parco archeologico industriale, una struttura d'acciaio alta venti metri e un palco: si presenta così un altro collaudato punto di riferimento dell'estate musicale. Per il decimo anno consecutivo, il Festival Carroponte, nell'area ex-Breda di Sesto San Giovanni, prevede un fitto calendario di concerti, ma anche spettacoli teatrali, serate speciali e feste a tema. Fra le chicche del mese, spicca giovedì 6 giugno, «Mille anni ancora»: ricordando Fabrizio de Andrè, una performance dal vivo che ridà voce al messaggio di amore e rispetto per i deboli e gli sconfitti del cantautore e che avrà come protagonisti del tributo tre dei suoi musicisti storici: Ellade Bandini, Giorgio Cordini e Mario Arcari. L'8 giugno, invece, l'ex tronista Andrea Damante, deejay dedito alla dance elettronica che detterà le danze alla feste delle scuole più grande d'Italia. Largo anche al reggae dei redivi piemontesi Africa Unite rivisitato dai violini degli Archicorde (22 giugno), al grunge degli «amici» di Kurt Cobain Melvins (24giugno) e lo ska degli spagnoli Ska P (27 giugno). Tra gli italiani, spiccano Gemitaz (11 luglio), Marlene Kuntz (18 luglio), Loredana Bertè (4 settembre) e Måneskin (14 settembre). Fuoriporta, è già operativo, a Desio, nel cuore della Brianza, il festival di Villa Tittoni, nel parco dell'omonima dimora gentilizia del Settecento, pregevole opera che porta la firma dell'architetto Giuseppe Piermarini, il «papà» del Teatro alla Scala. Nel weekend, serata tributo dedicata a Lucio Battisti, mentre nelle settimane a venire ci saranno i concerti di Alexia e Carmen Consoli.