Per combattere lo smog bandi per sostituire le auto e "scatola nera"

Detto fatto. Come aveva preannunciato lo scorso inverno l'assessore all'Ambiente della Regione Lombardia Raffaele Cattaneo oggi sarà approvata in giunta una misura che prevede l'installazione di una scatola nera che sul veicolo (Move-in), consentendo di rilevare i chilometri percorsi e altri dati, accompagnata da un pacchetto di incentivi per la sostituzione dei mezzi più inquinanti.

La scatola nera, oltre a rilevare i km percorsi, consente di monitorare lo stile di guida, movimenti e tragitti attraverso il collegamento satellitare. La piattaforma per la gestione di Move-in è raggiungibile sia tramite web application che con un'app per smartphone o tablet. I destinatari sono tutti i proprietari di veicoli circolanti in Lombardia, a partire da quelli oggetto di limitazioni di circolazione, che accedendo a Move-in avranno un bonus chilometrico che permetterà loro di circolare in tutta la regione a qualsiasi orario. L'adesione al servizio è della durata di un anno, salvo esaurimento del bonus chilometrico, e potrà essere rinnovata per l'anno successivo. In tutta la Lombardia i veicoli potenzialmente coinvolti sono 1,3 milioni.

I chilometri annui di bonus variano in base alla categoria dell'auto e della tipologia: si va dai mille chilometri degli Euro 0 benzina e diesel privati, ai 9mila dei diesel Euro 3 commerciali leggeri e pesanti.

La seconda misura riguarda incentivi economici per la sostituzione di veicoli inquinanti. Nell'anno in corso la Regione pubblicherà un bando da 18 milioni di euro rivolto ai cittadini, e un altro bando da 8,5 milioni di euro rivolto alle imprese, per un totale di 26,5 milioni. Inoltre la Regione prevede un ulteriore stanziamento per il 2020. I beneficiari possono essere tutti i cittadini che hanno sostituito o sostituiranno un veicolo inquinante da venerdì. I criteri del finanziamento sono basati sulle emissioni di CO2, su quelle di Nox e Pm10. Lo sconto per l'acquisto del nuovo veicolo può andare da 2mila a 8mila euro. «Presentiamo un pacchetto innovativo sugli interventi per la qualità dell'aria - spiega l'assessore Cattaneo, non rinunciando a fare polemica contro le misure del Protocollo Aria che l'inverno passato hanno bloccato diesel Euro 3 e 4 e contro il Comune che ha introdotto Area B -. Grazie a una politica alternativa a logiche di divieti e sanzioni che non ci piace e ha colpito soprattutto le fasce più deboli». Move-in, infatti, «ha un costo massimo di 30 euro per l'installazione e di 20 euro annui per la trasmissione dati. Dati raccolti da Regione Lombardia e disciplinati secondo tutela privacy».

Quanto alle risorse per la sostituzione dei veicoli più inquinanti, oltre agli stanziamenti regionali, «ci saranno anche risorse del governo». Plauso alle misure antismog arriva dall'Aci con il suo presidente Geronimo La Russa: «Un'iniziativa utile e certamente positiva che va nella direzione del contenimento delle emissioni, offrendo una possibilità concreta a quella fascia di automobilisti che utilizzano poco una vettura datata senza imporgli l'obbligo di sostituirla».