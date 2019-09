La commedia all'italiana in mostra ai Frigoriferi

Diana Alfieri

C'era una volta la commedia sexy all'italiana, ovvero le pellicole con Barbara Bouchet, Edwige Fenech e Nadia Cassini per dirne solo alcune. Un genere che ha letteralmente acceso un immaginario che è rimasto vivo e che fa parlare ancora di sé. Già proprio così. E come è presto detto: oggi e domani ai Frigoriferi milanesi di via Piranesi, è in programma la terza edizione di «CinemArcord», expo dedicato al collezionismo cinematografico e all'editoria specializzata, una cinquantina di espositori. Una due giorni che riserva non poche sorprese e novità, anche editoriali. Come la presenza di Bloodbuster, negozio e casa editrice che pubblica il Dizionario Stracult della Commedia sexy di Marco Giusti. Tra l'altro l'editore compie i suoi primi venti anni di vita e spegne le candeline proprio all'interno di questo avvenimento che è uno dei maggiori del settore, se non il primo (informazioni sul sito: www.cinemarcord.it). Quest'anno, poi, la manifestazione coincide con l'anniversario di altre realtà milanesi che hanno fatto del cinema la loro bandiera: i 10 anni di Bietti Heterotopia, la collana-cinema della storica casa editrice Bietti; e i 25 anni di Nocturno, la rivista dedicata al lato oscuro del cinema. Per celebrare questa importante tripla ricorrenza, non si poteva che realizzare un'edizione assai ampia, una convention all'americana con quanto c'è di meglio del cinema «stracult» italiano. Si alterneranno anche diversi ospiti, quali: Pupi Avati, Lamberto Bava, Marco Giusti, Sergio Stivaletti, Maurizio Nichetti, Sergio Martino, Aldo Lado, Antonio Bido, Luigi Cozzi, Lucio Montanaro, Antonio Tentori. E altri ancora. Non solo immagini e testimonianze dal vivo, come piatto forte.

Molto spazio, anche questa volta, sarà dedicato al mondo delle colonne sonore, con interventi degli operatori del settore (Beat Records, Digitmovies, Rustblade Records, Four Flies Records), presentazioni di novità in uscita e Un set «live» acustico dei Fratelli la bionda, autori di alcune colonne sonore iconiche per Bud Spencer & Terence Hill.

Inoltre, nei locali della manifestazione, saranno allestite due mostre.