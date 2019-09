Concerti, cinema, sport Settembre show a Milano

Chiara Campo

Big della scuderia Ferrari in piazza Duomo (mercoledì prossimo), concerto della Filarmonica all'aperto (domenica alla Biblioteca degli Alberi), film in anteprima - anche - al drive in durante la «Movie week» (dal 13 al 20). Se la città si trasforma per un mese in un villaggio vacanze, il rientro dalle ferie è senz'altro più soft. E il calendario di settembre è caldo, nel menu ci sono anche le settimane dedicate a cinema, bici, verde e calcio o lo show di Jovanotti all'aeroporto di Linate (il 21), ancora chiuso per i lavori di restyling.

Il primo appuntamento da segnare in agenda è dedicato agli appassionati della Formula 1, «90 anni di emozioni con Aci e Ferrari» mercoledì dalle 17 in piazza Duomo, celebrazione del 90esimo Gran Premio d'Italia sul circuito di Monza e dei 90 anni della Scuderia di Maranello. In mostra, o protagoniste di una spettacolare parata da piazza Cordusio, vetture di ogni epoca e saranno presenti i grandi piloti di ieri e di oggi, da Sebastian Vettel a Charles Leclerc, Jean Alesi, Gerhard Berger, Kimi Raikkonen, Felipe Massa, Mario Andreatti, Eddie Irvine, Rubens Barrichello. In arrivo anche Mick Schumacher jr. Dal 3 al 19 settembre invece torna MiTo, il festival musicale che unisce Milano e Torino (dedicato quest'anno alle «Geografie»), con oltre cento eventi in programma. Si parte dopodomani con il concerto inaugurale alla Scala, Zubin Metha sul podio dirige la sua Israel Philharmonic Orchestra e Martha Argerich al pianoforte nel concerto intitolato «Mondi». La Filarmonica della Scala terrà invece domenica sera il suo primo concerto in un parco pubblico, inaugurerà open air il programma culturale della Biblioteca degli alberi a Porta Nuova, ribattezzata «parco Bam».

Dalla musica alla moda, la settimana delle sfilate Donna (dal 17 al 23 settembre) è anticipata il 12 dall'undicesima edizione della «Vogue for Milano», la manifestazione organizzata dalla rivista fashion e nota in passato come «Vogue Fashion's Night Out». Oltre alle boutique aperte fino alle 22.30 con ospiti e oggetti in edizione limitata in corso Vittorio Emanuele, San Babila, via Montenapoleone e Sant'Andrea è previsto uno «street party» in centro con cheerleaders, poeti e musicisti e concerto finale dalla terrazza Duomo 21 con Levante e altri artisti.

Dal 13 al 20 settembre è la volta di «Movie Week», promossa dal Comune in collaborazione con FuoriCinema. Il programma completo e aggiornato è disponibile su www.milanomovieweek.it, proiezioni e incontri sono spalmati tra Palazzo Reale, Manifattura Tabacchi, Anteo, Casa della Memoria, centro sociale Barrio's e varie location. Si potrà assaporare l'atmosfera del drive in all'americana alla Bovisa, in via Lambruschini 33, pop corn e cinema dall'auto. Tra gli eventi della Movie Week: incontro con la regista della serie tv «Gomorra», Cristina Comencini, il 13 alle 21.30 al Cinemino di via Seneca, «Film Festival internazionale del calcio» il 14 (dalle 17 a mezzanotte) al teatro Leonardo di via Ampere, «Leonardo è tornato e si è imbruttito», presentato dai registi del Terzo segreto di Satira e fondatori del Milanese imbruttito al cinema all'aperto di Palazzo Reale (lunedì 16 alle 20) o la presentazione in anteprima di Sky Arte del dietro le quinte del film-documentario «Io, Leonardo» (nella sale in autunno), il 19 a partire dalle ore 18 al Museo della Scienza e tecnologia.

Per gli amanti delle due ruote, torna dal 14 al 22 settembre «Milano Bike City», appuntamento clou domenica 22 con la «Deejay100» la corsa ciclistica su un percorso di 100 chilometri attraverso Milano e i comuni della città metropolitana. Quel giorno il Comune aderisce a «car free day», la giornata mondiale senz'auto, che combacia anche con il derby a San Siro. Rimanendo in ambito sportivo, dal 13 al 15 debutta sulle acque dei Navigli la prima «Milano Women Rowing Cup», regata internazionale di canottaggio delle squadre universitarie femminili. E dal 27 al 30 settembre Milano diventa per la seconda volta «CalcioCity»: torna la manifestazione - promossa da Stefano Boeri, Alessandro Riccini Ricci e Pierluigi Pardo e prodotta da Triennale Milano e Ac Immaginario - dedicata al mondo del pallone, raccontato e giocato in vari luoghi e campi sparsi in tutta la città. Previste proiezioni, incontri, talk.

Tornando indietro con il calendario degli eventi, il 21 settembre Jovanotti ha deciso di chiudere la tournèe «Jova Beach Party» non in spiaggia ma all'aeroporto di Linate, chiuse per i lavori di restyling fino al 27 ottobre. E dal 26 al 29 settembre c'è la seconda edizione di «Green Week», evento dedicato alla promozione del verde. Il 29 è prevista una tranquilla biiclettata da piazza Schiavone a cascina Linterno, con punzonatura volante per raccogliere timbri sul «passaporto» dei parchi.