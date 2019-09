Concerti con le piante, un «classico»

Un Festival dedicato alla musica d'oggi con piante sonanti un'orchestra di strumenti, ma anche di piatti e pentole, per non parlare dei materiali di riciclo. Succede il 28 e 29 settembre alla Fabbrica del Vapore, in via Procaccini numero 3 a Milano.

Si tratta del festival «Sketches 2019» che si svolge nel cosiddetto Contemporary Music Hub Milano, nato per dare spazio a ricerca, produzioni e protagonisti della musica contemporanea milanese, ovviamente non solo. E ora l'ente dopo la pausa estiva apre la sua sede nel corso di due giornate dedicate alla scoperta della musica contemporanea, proponendo attività laboratoriali, occasioni informali di confronto e momenti performativi. Un'offerta corale e variegata che accorcia drasticamente le distanze tra i musicisti e il pubblico. Le attività programmate prevedono infatti una predominante interazione con la gente, che si troverà ad esplorare la creazione musicale manipolando piante che generano suoni, entrando a far parte di un'orchestra, osservando e ascoltando un ensemble che usa strumenti musicali ripescati dai cassonetti della raccolta differenziata. Obiettivo principale dell'evento è quello di coinvolgere e incuriosire il pubblico, offrendo un punto di vista inusuale e ludico sulla musica contemporanea e la sua fruizione. Gli «Sketches» saranno intervallati da aperitivi informali, in cui conoscere gli spazi, le attività e i musicisti di Contemporary Music Hub. Già proprio così.

Tra le attività previste: «ImprevistOrchestra» a cura di Elio Marchesini e CMHM, la prima orchestra dove la qualità è non saper suonare; segue Sonitus Pt.2, installazione vegetale sonora e performativa a cura di Giuseppe Cordaro e CMHM, un progetto - «Sonitus Pt.2» - che sviluppa una ricerca sul possibile rapporto tra suono e vita vegetale; c'è anche «Musica differenziata» a cura di mdi ensemble e CMHM (accesso libero), l'idea che qualsiasi oggetto in grado di produrre suoni. Dulcis in fundo: aperitivi con Contemporary Music Hub (accesso su prenotazione al numero di cell: 334 1464034). Infine.

Il pubblico ospitato nella sede di Contemporary Musica Hub Milano alla Fabbrica del Vapore potrà conoscere lo spazio, incontrare i musicisti del network, esplorare le attività realizzate. In un clima disteso e informale, proprio dei momenti conviviali.

LuPav