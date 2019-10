Condoglianze dagli Usa: «Gorla tragedia terribile»

Alberto Giannoni

Il sindaco chiede scuse formali, e dagli Usa arrivano condoglianze sentite e la conferma di una rinnovata alleanza. Per il centrodestra non basta e occorre istituire la Giornata del ricordo della strage dei piccoli martiri di Gorla: la deputata Paola Frassinetti (Fdi) ha già presentato la proposta e il vicepresidente del Municipio 2 Marzio Nava, chiede al sindaco di attivarsi per una ricorrenza ufficiale.

A 75 anni di distanza, una nuova pagina viene scritta sulla strage che costò la vita a 181 bambini di Milano. Erano le 11 e 29 del 20 ottobre '44 quando i quartieri di Gorla e Precotto furono investiti da una pioggia di bombe sganciate da una squadra di 36 bombardieri partiti per colpire gli stabilimenti Breda a Sesto San Giovanni. Problemi tecnici ed errori di rotta avevano compromesso gli obiettivi dell'attacco, ma il comandante decise di disfarsi del carico di bombe lanciandone 342 sull'abitato di Milano. Fu colpita anche la scuola elementare Crispi: 184 bambini, 14 insegnanti, la direttrice della scuola, 4 bidelli e un'assistente furono uccisi mentre cercavano di raggiungere il rifugio antiaereo. In tutta la città si contarono 614 vittime. Il 20 ottobre, partecipando alla commemorazione, il sindaco ha chiesto alle autorità diplomatiche statunitensi di prendere una posizione e la risposta non si è fatta attendere: il 24 ottobre la console generale Elizabeth Lee Martinez ha inviato una lettera in cui esprime condoglianze alle famiglie delle vittime di quella che definisce una infausta e terribile tragedia» e ribadisce l'impegno a collaborare con l'Italia nel «doveroso ricordo e nella lezione appresa dalle tragedie della guerra».

Il sindaco si è detto «felice» per una «lettera di cordoglio che - ha spiegato - non annulla anni di silenzi», ma è «un gesto significativo». Un «passo molto importante» lo definisce anche Nava, «un chiarimento importante», un «primo passo a cui devono seguire altre azioni concrete». E precisa: «Noi e l'Anvcg (l'Associazione Nazionale vittime civili di guerra, ndr) ribadiamo la necessità che il sindaco e il presidente della Regione chiedano di istituire il 20 ottobre la giornata nazionale in ricordo dei bimbi vittime delle guerre». Nava chiede anche che la fermata mm di Gorla diventi «Piccoli Martiri di Gorla», «un piccolo gesto essenziale». E Frassinetti, che ha proposto alla Camera la Giornata, dichiara che «a maggior ragione ora ci vuole l'approvazione della legge che istituisce la giornata del 20 ottobre come commemorazione di tutti i bambini vittime di guerre e tragedie». Più negativo invece il giudizio del capogruppo comunale di Fdi Andrea Mascaretti, che parla di «un'occasione persa», di «condoglianze fuori tempo massimo» e insiste che «quei bambini delle scuse le meriterebbero». Analoga la posizione dell'assessore regionale Riccrdo De Corato: «La lettera della console è ben poca cosa - dice - Invito quindi il sindaco a non accontentarsi e a chiedere agli Usa un gesto di scuse più significativo, anche tenendo conto del fatto che il militare responsabile dell'errore proseguì impunito la sua carriera e fu anche decorato».