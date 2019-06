Conte e i dubbi su Stoccolma Due assist per Milano-Cortina

Doppio assist per Milano-Cortina a quattro giorni dalla votazione per la sede delle Olimpiadi invernali 2026. Lunedì a Losanna ci sarà anche il premier Giuseppe Conte, un annuncio che serviva a rafforzare la candidatura italiana contro Stoccolma-Aare, a sottolineate che il governo «c'è», nonostante l'appoggio sia arrivato solo ad aprile e dopo i ripetuti pressing dei sindaci e dei presidenti di Lombardia e Veneto. E da Losanna arriva una (buona) notizia per Milano-Cortina. Il Cio ha inviato venerdì scorso al comitato svedese la richiesta di «chiarimenti» sulle garanzie finanziarie fornite nel dossier di candidatura.