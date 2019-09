Controllore rincorso e picchiato da marocchino senza biglietto

Un controllore dell’Azienda tranviaria milanese stava svolgendo il proprio lavoro quando è stato aggredito da un passeggero trovato senza biglietto. Dopo avergli fatto la multa è stato raggiunto dall’uomo che lo ha picchiato. Secondo quanto riportato dal sito MilanoToday, l’aggressione sarebbe avvenuta questa mattina, verso mezzogiorno, alla stazione di Cologno Nord. Il dipendente dell’Atm si trovava sulla metropolitana verde quando ha chiesto di vedere il permesso di viaggio a un uomo di origini marocchine che stava cercando velocemente di scendere dal convoglio.

Privo di biglietto, ha mostrato però un tesserino dell’impresa di pulizie che opera in metropolitana. Peccato però che fosse scaduto e che l’uomo non lavorasse più per la cooperativa da diverso tempo. Dopo il ritiro del badge è scattata la multa. A questo punto lo straniero avrebbe dato una testata sul costato al controllore, dopo averlo insultato. Alcuni colleghi sono intervenuti per aiutare il 46enne, allontanando l’aggressore.

Tutto sembrava rientrato, quando però il marocchino ha seguito i controllori aggredendo nuovamente il dipendente Atm a Cascina Gobba. Subito sono stati allertati gli agenti di sicurezza dell’azienda tranviaria e la polizia. L’aggressore è stato così bloccato e verrà indagato per percosse. La vittima è invece stata accompagnata al Pronto soccorso dell’ospedale San Raffaele per essere medicato. Non avrebbe riportato ferite gravi.

