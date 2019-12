Coperta elettrica va a fuoco: muore anziana

Una donna di 88 anni originaria di Trieste è morta a causa di un rogo sprigionatosi dalla sua coperta elettrica, probabilmente malfunzionante. La tragedia si è verificata nella mattina del 7 dicembre 2019 a Milano all'interno di un'abitazione sita a piazza Sant'Agostino. Ancora da chiarire le cause dell'incendio che non ha dato via di scampo alla sventurata, la quale era inoltre limitata fisicamente a causa di problemi di deambulazione. Come si legge dal Piccolo, la donna al momento della morte non era sola. In casa vi era anche la badante dell'anziana, originaria del Kirghizistan. Quest'ultima dormiva nella stanza accanto, ma quando ha sentito le urla di terrore dell'88enne ed è corsa a controllare, era già troppo tardi. La pensionata risiedeva a Milano da molti anni, è deceduta nel letto. Le indagini prosegono da parte dei carabinieri che, al momento, escludono ipotesi diverse dal sinistro.

Una donna di 88 anni è morta nella sua casa di Milano, a causa di una coperta elettrica che ha improvvisamente preso fuoco. Il rogo si è sprigionato mentre l'anziana dormiva. Il sinistro si è verificato in piazza Sant'Agostino. Per un non meglio specificato malfunzionamento, la coperta si è incendiata, avvolgendo l'anziana la quale, a causa di problemi di deambulazione, non è stata in grado di mettersi in salvo. La sua badante, originaria del Kirghizistan, dormiva nella stanza adiacente, ma quando ha sentito le urla di dolore e di disperazione dell'88enne si è precipitata da lei. Purtroppo era già avvenuto l'irreparabile.

Secondo le indagini da parte dei carabinieri, la badante 54enne sarebbe entrata nella stanza dell'anziana poco dopo aver sentito il contatore scattare, ma apreno la finestra. la situazione è peggiorata, in quanto le fiamme sono di conseguenza aumentate. Nel tentativo di salvare la sua assistita, la badante ha riportato diverse ustioni alle mani. A quel punto le urla della donna hanno allarmato i vicini di casa che hanno immediatamente chiamato i soccorsi. La pensionata, disabile e incapace di muoversi (era infatti costretta a letto) è morta pochi minuti dopo il rogo.

L'incendio è stato circoscritto alla sola camera da letto della deceduta e quindi l'appartamento è stato dichiarato agibile. La badante è stata trasportata presso la clinica San Giuseppe e le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. Le indagini da parte dei militari dell'arma stanno proseguendo ed al momento si escludono ipotesi diverse dall'incidente. Lo scorso mese di novembre una situazione simile è accaduta a Fucecchio (Firenze). Anche in questo caso, vittima di una coperta elettrica in fiamme è stata un'anziana di 90 anni, trasportata al centro grandi ustionati dell'ospedale pisano Cisanello in gravi condizioni.

