Il coro delle voci bianche scalda il Natale in Duomo

Piera Anna Franini

Spenti i riflettori sull'opera Tosca, che sabato ha aperto la stagione della Scala, l'attenzione si sposta su un'altra istituzione chiave di Milano, il Duomo. Qui, questa sera alle ore 21, si tiene il concerto di Natale, quest'anno organizzato da Avis in omaggio ai volontari e sostenitori dell'associazione. Entra in campo il coro di voci bianche «I Piccoli Musici», accompagnato dalla Filarmonica del Festival pianistico di Brescia e Bergamo. I brani in programma - canti sacri e della tradizione natalizia - sono presentati da Cristina Parodi. I Piccoli Musici sono il classico miracolo italiano. È un coro di bimbi, cresciuto in una valle bergamasca, a Casazza, dunque lontano dalla ribalta cittadina. Eppure è una realtà, che nel suo genere, sopravanza brand importanti. Lo dimostra il ricco palmares. È l'unico coro di voci bianche (italiano) che abbia messo in fila tre medaglie d'oro al concorso di Vittorio Veneto, il riferimento assoluto del settore. Si aggiungono i primi premi ai concorsi internazionali di Arezzo, Malcesine e Riva del Garda. Collabora con istituzioni e nomi di valore - tra cui Riccardo Chailly -, raggiungendo teatri e luoghi di culto: dal Vaticano (Sala Nervi) in giù. Spesso è prescelto per una manifestazione chiave come la messa natalizia nella Basilica di San Francesco ad Assisi, il concerto poi in Eurovisione il giorno di Natale.

Da 33 anni, il coro prospera fra i clamori dei riconoscimenti e la sobrietà del suo direttore e fondatore, Mario Mora. È un musicista schivo come si usa nelle terre bergamasche, sopratutto laddove scorrono le valli, in questo caso la Val Cavallina. In un paese di 4mila abitanti, Casazza, Mora ha istituito una scuola di musica che ha il suo cuore pulsante nel Coro, fatto di ragazzi con competenze teoriche e di strumento.

In tre decenni, si sono formate centinaia di ragazzi educati al bello, alla disciplina e al rispetto: in un coro apprendi l'abc della democrazia. È una realtà privata che compensa le voragini della scuola italiana per la quale l'educazione musicale appartiene alle discipline di serie C. L'evento di mercoledì vuole essere anche un'occasione per raccogliere fondi a sostegno del progetto della Veneranda Fabbrica «15.800 note per il Duomo di Milano», a favore del restauro dell'Organo della Cattedrale, di cui Avis Lombardia è partner.