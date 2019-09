Così le Terme di Trescore sposano la prevenzione con l'innovazione

Valter Pagliarulo

Anche Garibaldi curava i suoi acciacchi alle Terme di Trescore. L'eroe dei due mondi è stato uno dei grandi ospiti dello stabilimento le cui acque sulfuree da secoli sono celebri per le proprietà curative. Fu Bartolomeo Colleoni, condottiero della Repubblica di Venezia, a ricostruire le terme sul medievale convento benedettino, sorto sui resti delle antiche terme romane. La struttura ospita ancora oggi la quattrocentesca «Sala Colleoni», splendidamente recuperata con un sapiente lavoro di restauro che ha riportato alla luce antiche volte in mattoni e caratteristici capitelli.

A due passi dal lago di Iseo, circondate da dolci colline coperte di vigne, ancora oggi le Terme di Trescore sono perfette per una pausa di relax e per rimettersi in sesto. Il centro termale, infatti, dispone di un'acqua sulfurea altamente mineralizzata, caratterizzata da un elevato contenuto di zolfo in varie forme (la più importante delle quali è il gas idrogeno solforato) e di altri preziosi minerali. Questa composizione la rende «acqua d'elezione» nel trattamento di numerose e diffuse patologie croniche che colpiscono le vie respiratorie (alte, medie e basse), l'orecchio, le articolazioni e la pelle. Inoltre, il fango termale, prelevato da una cava vicina alla falda della preziosa acqua sulfurea che, fin dall'origine, li arricchisce di benefiche sostanze, rende Trescore un luogo ideale per trattare reumatismi degenerativi e forme artrosiche sia localizzate che diffuse. Le Terme di Trescore, da sempre fedeli al termalismo tradizionale, si caratterizzano per una scelta in controtendenza rispetto ai trend attuali: sviluppare tutte le nuove attività in un ambito esclusivamente medico-sanitario, con un occhio particolare ai settori della prevenzione e dell'educazione sanitaria.

Occorre, inoltre, ricordare che Trescore è nota anche per l'utilizzo a fini terapeutici di un efficace fango naturale prelevato dalla cava che si trova sulle falde di acqua sulfurea: è molto ricco di minerali e oligoelementi preziosi per dare sollievo a chi soffre di dolori articolari. Si tratta di un prodotto naturale di alta qualità, che richiede lavorazioni impegnative e non meccanizzate.

Bagni, idromassaggi, inalazioni, massaggi e cicli di cure termali complete sono alcuni dei servizi offerti a Trescore, che uniscono a percorsi di riabilitazione, nutrizione e trattamento di patologie delle vie respiratorie, anche interventi di medicina estetica termale. Numerosi i cicli di cure e le combinazioni possibili per il vostro benessere.

La salute naturale è anche junior a Trescore: le terme sono un ottimo alleato di mamme e papà che scelgono meno antibiotici e farmaci per curare i propri piccoli. Secondo la Fondazione per la ricerca scientifica termale infatti i trattamenti termali riducono il rischio di ricadute di disturbi all'apparato respiratorio e otiti.

Le Terme di Trescore sono convenzionate con il Servizio sanitario nazionale per le cure inalatorie, le insufflazioni endotimpaniche, le ventilazioni polmonari, i fanghi e i bagni. Oggi accanto alle moderne strutture del complesso termale, comprendono anche un comodo hotel immerso nel verde e un residence totalmente green ospitato in un albergo dell'Ottocento che sorge in una meravigliosa posizione panoramica. Trescore è talmente attraente che se Garibaldi non avesse dovuto «fare l'Italia», vi si sarebbe trattenuto più a lungo.