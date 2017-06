A Cremona notte bianca della tecnologia Il futuro raccontato con luci e musica

Un palinsesto di oltre trenta eventi hi-tech animerà oggi Cremona con luci, suoni e colori per la prima Tec-Night, la lunga notte della tecnologia organizzata in occasione dell'inaugurazione del Crit, il Polo per l'Innovazione digitale che la farà diventare la seconda più cablata della Lombardia e fulcro attrattivo per tutti gli amanti delle innovazioni hi-tech. E così il pubblico sarà accompagnato attraverso installazioni spettacolari ed eventi nel centro storico della città alla scoperta di un settore in costante evoluzione. Un evento voluto da Linea Com, MailUp e Microdata Group, le aziende a cui si deve la nascita del Polo e che partirà già questa mattina con il taglio del nastro nella nuova sede, in via dell'Innovazione digitale, alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni tra cui il sottosegretario Luciano Pizzetti, il consigliere Carlo Malvezzi, il presidente della Camera di commercio Giandomenico Auricchio, quelli del mondo delle utilities come il presidente di Utilitalia ed A2A Giovanni Valotti e di LGH Antonio Vivenzi che saranno accolti dal presidente del Crit Carolina Cortellini. «Il Polo per l'Innovazione digitale - spiega Cortellini - vuol diventare un pivot territoriale in grado di sostenere la comunità cremonese nell'approdo alla società digitale: per questo oltre all'inaugurazione abbiamo pensato di dar vita a una vera e propria festa per la città, durante la quale si potrà scoprire che Cremona, insieme alle classiche vocazioni, oggi può cominciare a rivendicare anche quella legata alle nuove tecnologie».

In serata via alla Tec-Night con i 30 eventi divulgativi e con taglio ludico-esperienziale che riempiranno di luci, suoni e colori un'esclusiva kermesse a cielo aperto con negozi, esercizi commerciali e al Museo del violino aperti sino a notte. In programma video mapping, proiezioni laser, cubi parlanti, performance live con artisti, dj set di musica elettronica, area selfie, giochi di luce, silent disco. Tutto il programma sul sito www.cremonatecnight.it e sull'apposita pagina Facebook.